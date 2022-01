Hosszú idő után hozta össze az ellenzéket a Fudanról és az álláskeresési járadékról szóló népszavazás

Közös sajtótájékoztatót tartott a Nyugati téren, Budapesten Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje és a pártok vezetői. A Fudanról és a 270 napos álláskeresési járadékról szóló népszavazás a téma most, melyre lassan egy hónapja gyűjtik az aláírásokat.

Karácsony Gergely, aki még a nyáron adta be ezeket a kérdéseket, a szerdai közös tájékoztatón azt mondta, már megvan 100 ezer aláírás, azaz a szükséges mennyiség fele. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint ez a népszavazási kampány közelebb hozza majd az egyre közelgő választási kampány idejére az ellenzéki pártokat. Egy másik EP képviselő, Donáth Anna, aki nemrég vette át a Momentum pártelnöki pozícióját, a lakhatási válságra hívta fel a figyelmet, melyre választ adhat a Fudan beruházás helyett eredetileg tervezett Diákváros. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a három éve épp ilyenkor zajló tüntetéssorozatra emlékeztetett, mely a rabszolgatörvényként elhíresült munkatörvény-módosítás miatt indult.

Dobrev Klára az ellenzék közös sajtótájékoztatóján a Nyugati téren. Fotó: Halász Júlia / 444

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, aki a hírek szerint a szociális ügyek kommunikációjáért felel majd az ellenzékben, azt mondta, „ne egy kínai elitegyetemre költsünk, hanem a diákok lakhatását biztosító Diákvárosra.”

A Jobbikot egy alelnök, Z. Kárpát Dániel képviselte, Jakab Péter nem volt ott a Nyugati téren. Kiemelte, hogy a kínaival szemben minden esetben a magyar nemzeti érdek az elsődleges. A Diákváros megfúrása szerinte nem szolgálja az utóbbit.

Az ellenzék közös sajtótájékoztatója a Nyugati téren. Fotó: Halász Júlia / 444

Hangos „MZP!” skandálás mellett szólították utolsóként Márki-Zay Pétert. A miniszterelnök-jelölt jó néhány megszokott panelt ismételt el. Így elhangzott, hogy a mostani „az 1000 éves Magyarország legkorruptabb kormánya” és azt is többször elmondta, hogy „felfelé kell tartanunk”.



„Ha ez a hat párt és a civilek nem bontjuk meg az egységet, akkor fel tudjuk számolni az elmúlt ezer év legkorruptabb kormányát” - mondta, és felszólított mindenkit, hogy írja alá a népszavazási íveket szerte az országban.

Márki-Zay Péter az ellenzék közös sajtótájékoztatóján a Nyugati téren. Fotó: Halász Júlia / 444

Nem sűrűn fordult elő az ellenzéki előválasztás óta eltelt időszakban, hogy a szövetséges pártok és a miniszterelnök-jelölt közösen mutatkoztak. Október 23-a óta csak a jelöltek bemutatóján szerepeltek együtt a Kossuth téren december közepén, ahol a népszavazás aláírásgyűjtését is elindították. Több hír érkezett eközben a belső feszültségekről. Magyari Péter hosszan írt arról decemberben, hogy milyen viták zajlottak a pártok és Márki-Zay között. Amit biztosan nem sikerült megoldaniuk azóta sem, hogy a miniszterelnök-jelölt terve, miszerint egy hetedik frakciót is alakítana a mozgalmával összejön-e, ellenben a most is távol maradó Jakab Péter kedden gyakorlatilag lehülyézte Márki-Zay Pétert.