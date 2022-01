Jakab Péter gyakorlatilag lehülyézte Márki-Zay Pétert, majd pénzt kért tőle a kampányra

„A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem” – mondta el a Jobbik elnöke, Jakab Péter a párthoz közelálló Alfahírnek adott interjújában. Jakab ezzel Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt nyilatkozatát kommentálta, ami napok óta lázban tartja a fideszes sajtót.

Jakab Péter és Márki-Zay Péter 2021 október 23-án Fotó: botost/444.hu

Márki-Zay újévi beszédében mondta azt, hogy „ha 2018-ban már több körzetet nyerhetett volna az ellenzék, ha összefog, ha 2018-ban már a listán legyőzte volna a Fideszt, ha összefog, akkor most miért kételkednek? Mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban? A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, de a fiatalok, akik minden eddiginél nagyobb számban jelentkeztek és csatlakoztak az előválasztás során már az ellenzékhez, ők messze nagy többségben kormánykritikusak.”

A Fidesz médiabirodalma erre a szakaszra hivatkozva építette fel azt a narratívát, mintha Márki-Zay arról beszélt volna, hogy örül annak, ahogy a fideszes nyugdíjasokat megtizedelte a kampány. A hvg.hu összefoglalója szerint amúgy Márki-Zay is érezhette másnap, hogy valami nem volt rendben a nyilatkozatával, mert egy újabb videójában már arról beszélt, hogy „egyik hazugságból megyünk a másikba: természetesen tegnapi köszöntőmben nem örvendeztem afelett, hogy a fideszes nyugdíjasokat pusztítaná valamilyen kór. Egyszerű tényként állapítottam meg azt, hogy az idős korosztályban nagyobb a Fidesz-szavazók aránya, a fiataloknál meg kisebb. És hogy egyébként a Covid miatt még több időskorú honfitársunk halt meg az idei évben is akár vagy a tavalyi évben, mint amennyi a természetes fogyás lett volna más években.”

Mindenesetre az Alfahír is arról kérdezte most Jakabot, hogy három hónappal a választások előtt miért azzal kell foglalkoznia az ellenzéknek, hogy a „karmester” fideszes nyugdíjasok haláláról beszélt, mire Jakab közölte, hogy szerinte is probléma van ezzel az állítással:

„Egészen abszurd maga a felvetés is, hogy a COVID áldozatai között milyen arányban vannak fideszes vagy ellenzéki szavazók. Politikusként két dolog érdekelhet: hogy a gyászolók minél hamarabb megnyugvást találjanak, és hogy a kormány elhibázott járványkezelése ne szedjen több áldozatot. A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem.”

Kicsivel később a Jobbik elnöke még hozzátette, hogy

„Ilyen mondatok esetében nekem nem lenne szükségem külső kontrollra, magamtól nem mondok olyat, ami összeegyeztethetetlen a keresztény értékekkel vagy akár csak az emberséggel.”



Az interjú során szóba került az ellenzék választási programja, illetve maga a kampány is, amivel kapcsolatban Jakab elmondta, hogy ez sok pénzbe kerül, és az előválasztásba a Jobbik kétszer annyi erőforrást invesztált, mint a többi párt, valamint a közös kampányba is ők teszik a legtöbb pénzt, 60 millió forintot, ezért már Márki-Zay anyagi támogatását is kéri, „hiszen az üzletemberek, a pénzügyi körök őt keresik meg, és így neki is nagyobb áldozatot kell vállalnia, hogy a billegő körzeteket megnyerje az ellenzék”.

Felmerült kérdésként az is, hogy nyitott-e még a hetedik frakció kérdése, azaz Márki-Zay Péter igénye, aki a hat ellenzéki párt mellé szeretné bevinni hetedik félként a Mindenki Magyarországa Mozgalmat. Jakabb ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Márki-Zay „világossá tette, hogy ragaszkodik a hetedik frakcióhoz, mondván, hogy csak ezzel tudja garantálni a csalódott fideszes szavazók megszólítását. Ezt akár mondhatta volna az előválasztás előtt is, ám a szabályokat akkor mindenki elfogadta. A szervező hat párt fog frakciót alapítani, és Márki-Zay a Párbeszédet választotta. Még azt az engedményt is megadtuk neki, hogyha az Új Világ Néppárt öt körzetben megnyeri az előválasztást, akkor alakíthatnak egy frakciót. De a választók nem kértek sem az Új Világ Néppártból, sem pedig annak miniszterelnök-jelöltjéből. A szabályokon menet közben nem változtatunk, mert az káoszt eredményez, márpedig a Fidesz legyőzéséhez rendre, stabilitásra van szükség.”

Majd még hozzátette, hogy ha Márki-Zay Péter egy, a gyakorlatban nem létező pártból önálló frakciót akar grundolni, azzal semmibe veszi a választói akaratot. „Azt pedig tisztelni kell, akár tetszik nekünk, akár nem” – mondta el Jakab, aki hozzátette, hogy a hetedik frakció kérdésében világossá tette az álláspontját: nem támogatja, és bízik benne, hogy a hat ellenzéki párt egységet fog mutatni ebben a kérdésben, a miniszterelnök-jelölt pedig nem mehet szembe az egységgel.

A Jobbik vezetője elmondta azt is, hogy szeretné, ha napokon belül végső döntés születne erről, mert már így is késésben vannak: „Az egységes ellenzék kampányarculatára, a program véglegesítésére kellene koncentrálnunk, ehelyett egy korábban szavak szintjén sem létező frakcióról beszélünk.”