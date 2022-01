Izraelben engedélyezhetik a negyedik oltást minden öt hónapnál régebben oltott ember számára

Izraelben az egészségügyi tanácsadó testület a negyedik oltás engedélyezését javasolja minden öt hónapnál régebben oltott ember számára – írja az MTI . A hatvan év felettieknek már korábban engedélyezték a negyedik oltás felvételét.

Az egészségbiztosítók adatai szerint a csak háromszor oltottakhoz képest legalább háromszor kisebb eséllyel lesznek súlyos betegek azok, akik megkapták a negyedik oltást is, emellett pedig kétszer védettebbek a megfertőződéssel szemben is.

Izraelben jelenleg több mint félmillió aktív koronavírus-hordozót tartanak nyilván, hétfőn 83 613 új fertőzöttet regisztráltak több mint 400 ezer teszttel.

A 9,4 milliós népességű Izraelben tavaly december vége óta 6 686 451, ötévesnél idősebb embert – az ország lakosságának 71,9 százalékát – oltották be legalább egyszer a Pfizer vakcinájával. 4 428 830-an, a lakosság 47,63 százaléka kapott már három oltást, a hatvan év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül pedig már 603 903-an adatták be a negyediket is.

Magyarországon mindeközben szakértők szerint a negyedik oltás általános bevezetése jelenleg felesleges, csak bizonyos csoportok számára tartják indokoltnak a negyedik oltást. Oroszi Beatrix epidemiológus szerint később valószínűleg szükség lesz negyedik oltásra, de nem a mostani vakcinákkal, hanem olyan frissített oltóanyagokkal, amik összes, éppen keringő variáns ellen védelmet nyújtanak.