Bárki kaphat negyedik oltást, aki kér

Cikkünk folyamatosan frissül.

Bejelentések a kormányinfóról:

Február 15-től csak az oltottaknak jár védettségi igazolvány.

Hét napra rövidül a hatósági karantén.

Bárki kérhet negyedik oltást, aki kér, és konzultál az orvosával.

Ármaximálás: az üzleteknek a saját októberi áraikhoz kell visszatérni, és biztosítaniuk kell az akkori készletet is. Kompenzáció nem lesz.

Gulyás egy novemberi kormányinfón Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A koronavírusos fertőzések jelentős részét már az omikron variáns okozza Magyarországon, mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. (Müller Cecília tisztifőorvos kedden 29 százalékról beszélt.) A kormány arra számít, hogy a kórházi terhelés nem fog olyan mértékben emelkedni, ahogy a fertőzötteké. A külföldi tapasztalatok alapján ez valószínűleg így lesz, ezzel együtt nagyon sok fertőzött esetén sokan kerülhetnek kórházba.

Gulyás elárulta, hogy a 2261 covidos kórházi beteg mellett 596-an vannak, akik szintén ápolást igényelnek, és covid-gyanús tüneteket mutatnak, de még nem igazolták a fertőzést. Ezt a számot alapesetben nem szokta megosztani az operatív törzs.

A kormány úgy döntött, hogy a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul. Ez azt jelenti, hogy az igazolvány csak azok kezében lesz érvényes, akik három oltást kaptak, vagy az elmúlt fél évben kapták a másodikat. Ehhez nem lesz szükség új igazolványra, a QR-kódot le lehet olvasni, ez fogja igazolni az érvényességet. A kormány bízik benne, hogy emiatt sokan fogják beoltatni magukat, a kötelező oltás terén viszont nem terveznek új intézkedést.

Nemzetközi példák alapján hét napra rövidítik a hatósági karantén hosszát, de öt nap után negatív teszttel lehet szabadulni. Az iskolákban már az alsó tagozaton is érvényes lesz, hogy az oltatlan kontakt gyerekeknek 5 napos karanténba kell menni. Ők online tanulhatnak otthonról, ha megoldható.

Gulyás szerint az összes döntést az operatív törzs javasolta. Elismerte, hogy az igazolványhoz ma nem kapcsolnak „nagyon radikális” korlátozásokat. Kikerülte a választ, hogy terveznek-e szigorítani ebben.

Bárki kaphat negyedik oltást, aki kér

Gulyás egy ATV-s kérdésre elmondta, hogy hamarosan bárki beadathatja a negyedik oltást orvosi konzultáció után. Erről hamarosan megjelenik a rendelet.

Szentkirályi Alexandra szóvivő konzultálni fog az orvosával a saját negyedik oltásáról, Gulyás pedig hat hónap után adatná be.

Kásler Miklós miniszter a hétvégén azt mondta, biztosan számolni kell a negyedik oltással. Ehhez képest Orbán Viktor decemberben még elég szkeptikusan nyilatkozott: „Én kulcskérdésnek tartom ma egyébként, hogy a harmadik oltás működjön, mert be fogunk sokallni egy idő után. Tehát az oltás mégis bizalmi kérdés. Tehát ha úgy nézek ki, mint egy ementáli sajt, már elnézést, akkor egy idő után… Meddig? Hogy tizedik is lesz? Meg tizenötödik is? Vagy hogy’ lesz ez? Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez a harmadik, ráerősítő oltás, ez megfogja”.

Az Európai Unióban eddig Dániában kezdték beadni a negyedik oltást a különösen veszélyeztetett embereknek.

Ingyenes teszt nem lesz

Bár számos más országban biztosítanak ingyenes tesztet az embereknek, a kormány szerint az oltás a megoldás, nem a tesztelés. Gulyás azt mondta, félő, hogy az emberek inkább tesztelnének, nem oltatnának.

Külföldön sem az oltás kiváltásáért, hanem azért igyekeznek könnyíteni a tesztekhez való hozzáférést, mert az omikron variáns minden korábbinál gyorsabban terjed, ezért nagyon sokan fertőződnek meg, és adják tovább a vírust, köztük oltottak is.

Árstop: az üzleteknek a saját októberi áraikhoz kell visszatérniük

Gulyás a szerb gyakorlathoz hasonlította a szerdán bejelentett ármaximálást, miszerint hat élelmiszert az októberi áron kell árulni. Sőt, bár Orbán Viktor nem mondta, most kiderült, hogy közéjük tartozik a csirkefarhát is.

A rendelet néhány napon belül fog megjelenni, de annyit megtudtunk, hogy

az ármaximálás három hónapra szól, és meghosszabbítható,

az üzletenkénti árakat veszik figyelembe, az üzleteket fogják ellenőrizni, hogy betartják-e,

előírják, és ellenőrizni fogják, hogy az októberi készletet biztosítani kell,

több szintű, szigorú szankció lesz (pénzbírság, többszöri szabálysértés esetén eltiltás)

Az ellenzék szerint inkább az áfát kellene csökkenteni, ahogy például Lengyelországban tették. Gulyás szerint áfacsökkentéssel kevésbé csökkennének az árak.

A kormány nem fog kompenzációt adni az ellátási lánc szereplőinek, akik megszenvedik az ármaximumot, mert van „közös teherviselés”. Szerinte a kiskereskedelmi profit magasabb, mint amekkora veszteséget okoz ez az intézkedés.