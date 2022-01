Augusztus óta közel száz pegasusos megfigyelést ellenőrzött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke most kiállt, és azt mondta: mindent rendben találtak.

Vagyis a hatóság szerint minden vizsgált esetben megalapozottan hivatkoztak nemzetbiztonsági érdekekre, amikor bevetették a kémszoftvert.

A nyilvánosságra került adatok szerint újságírók, gazdasági vezetők és a kormány számára kellemetlen szereplők érintettek.

A NAIH viszont feljelentést tesz azért, mert esetleg törvénysértően szivárogtak ki a Pegasusszal megcélzott telefonszámok.

Semmit sem talált a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), ami arra utalna, hogy a magyar állam törvénytelenül figyelt meg embereket a Pegasus kémszoftverrel.

Augusztus óta közel száz pegasusos megfigyelést vizsgáltak, és arra jutottak, hogy minden megfelelt az előírásoknak. Átvizsgálták a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által benyújtott kérelmeket és az igazságügyi miniszter által kiadott engedélyeket is. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke hangsúlyozta, ez nemcsak formai, hanem tartalmi vizsgálatot is jelentett.

A NAIH szerint a megfigyelést végző szolgálat tehát minden esetben megfelelően alátámasztotta, hogy nemzetbiztonsági okokból szükség volt az adatgyűjtésre. A hivatal csak a pegasusos megfigyelések egy részét ellenőrizte, tehát biztos, hogy több mint száz esetben vetették be a szoftvert. Péterfalvi nem árulta el, összesen hányszor használta a Pegasust az állam, de a NAIH minden ügyet vizsgált, ami névvel megjelent a sajtóban, és ezután is hivatalból eljárást indítanak minden nyilvánosságra került esetben.

A NAIH viszont feljelentést fog tenni azért, mert elképzelhetőnek tartja, hogy bűncselekmény történt a megcélzott telefonszámok kiszivárgásakor.

Péterfalvi Attila a vizsgálatról szóló sajtótájékoztatón

Péterfalvi augusztus elején, hetekkel a Pegasus-botrány kirobbanása után rendelt el vizsgálatot. Eleinte novemberre ígérte az eljárás végét, de már szeptemberben jelezte a hvg.hu-nak, hogy az ügy egyes részletei jelentős mértékben titkosak, és ezeket nem fogják nyilvánosságra hozni.

Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke szeptemberben azt mondta a Direkt36-nak, hogy Péterfalvi elment a kihelyezett ülésre, amit a megfigyeléseket végző Nemzetbiztonsági Szolgálatnál tartottak, de nem tett fel érdemi kérdéseket a szolgálat munkatársainak. Péterfalvi erről most azt mondta, azért, mert külön eljárásban tették fel a kérdéseiket.

A részletes jelentést 2050-ig titkosították, ami nyilvános belőle, az itt olvasható.

Újságírókat, üzletembereket figyeltek meg

Bár a Pegasust elvileg a terrorizmus és a szervezett bűnözés felszámolására fejlesztették ki, a Direkt36 cikkeiből kiderült, hogy magyar újságírók, üzletemberek telefonjain is megtalálták a szoftver nyomait. A Pegasus egy olyan kémprogram, amivel észrevétlenül lehet behatolni mások okostelefonjába, megszerezve a képeket, videókat, üzeneteket, emaileket.

A készülékek elemzése alapján bizonyítottan megfigyelték

Panyi Szabolcsot és Szabó Andrást, a Direkt36 újságíróit,

Csikász Brigittát, az Átlátszó újságíróját,

Páva Zoltánt, az ellenzéki ezalenyeg.hu üzemeltetőjét,

Németh Dániel fotóriportert, aki évek óta nyomoz a NER-elit luxusutazásai után (Szijjártó Pétert is ő fotózta le Szíjj László jachtján),

valamint Varga Zoltán, a többek közt a 24.hu-t is működtető Centrál Médiacsoport tulajdonosának egyik vacsorapartnerét.

Magyarországról több mint 300 telefonszám van abban az adatbázisban, ami a Pegasusszal célba vett számokat tartalmazza. A Direkt36 cikkei alapján a listán szerepel többek közt újságíró, ellenzéki politikus, egykori államtitkár, a köztársasági elnöki őrség alapítója és a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatója is. Ezekben az esetekben nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, hogy végül feltörték a telefont, de az biztos, hogy célpontként kiválasztották őket.

A Pegasusszal végzett megfigyelésekhez igazságügyi miniszteri jóváhagyásra volt szükség. Varga Judit ezt helyetteséhez, Völner Pálhoz delegálta, akit azóta korrupcióval gyanúsított meg az ügyészség.

Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

Hónapokig tartott a ködösítés, aztán jött Kósa Lajos

A Pegasust az NSO nevű izraeli cég gyártja, és csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatják el másoknak, az NSO állítása szerint kizárólag állami szerveknek és kormányoknak. Az elmúlt években több országban világossá vált, hogy a programot politikai célokra is használták. Mint a New York Times cikkéből is kiderül, a szoftver megvásárlása után számos ország Izrael számára kedvező diplomáciai lépéseket tett.

A magyar kormány sokáig nem volt hajlandó elismerni, hogy megvásárolta a szoftvert, igaz, az ellenkezőjét sem állította. A központi kommunikáció arra szorítkozott, hogy senkit sem figyelnek meg törvénytelenül, igaz, a szabályozási környezet önmagában is elég laza.

Végül Kósa Lajos november elején elárulta – máig nem tudni, szándékosan-e –, hogy tényleg megvásárolták a szoftvert. Ezt utólag Stummer János is megerősítette, aki látta a szerződést, de erről Kósa nyilatkozata előtt nem beszélhetett volna a törvény megsértése nélkül.

A Fidesz kezdettől fogva akadályozta, hogy a nyilvánosság többet tudhasson meg az ügyről. Júliusban azért nem tudta tárgyalni a témát nemzetbiztonsági bizottság, mert a kormánypárti képviselők nem jelentek meg. Szeptemberben már határozatképes volt az ülés, rész vett rajta Pintér Sándor belügyminiszter és Völner Pál is, de 2050-ig titkosították az ott elhangzottakat is.