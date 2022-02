Megint elköltünk több mint százmilliárdot a vizes világbajnokságra?

2017 után megint beugróként rendezünk vizes világbajnokságot június 18. és július 3. között.

Akkor ez alsó hangon 120 milliárd forintba került

Most azt ígérik, hogy kijön kevesebből, csak győzzük majd számolni.

Ha valamiben totális kudarc volt a 2017-es budapesti úszó- és vízilabda világbajnokság, akkor az elköltött közforintok nyomon követhetőségében biztosan. Két évvel a vizes világbajnokság után a szervező cég honlapján nem volt egyetlen egy szerződés vagy elszámolás sem, azokat jogerős döntések ellenére sem adták ki. A „fontos információk” között a cég neve, a címe, mailcíme, adó- és cégszáma volt látható. Ez azért is volt feltűnő, mert elszámolás ugyan 2019 nyaráig nem volt, de ekkor jelentették be, hogy megkaptuk a 2027-es világbajnokság rendezési jogát is.

A 2017-es világbajnokságra való készülődés egyik legerősebb pillanata, amikor Gyárfás Tamás Kazanyban bemutatta a kabala horrorkutyát Forrás: Magyar Úszószövetség / Facebook

Annyiban hasonló a mostani helyzet, hogy 2017-ben a megrendezést visszamondó Mexikó helyett ugrottunk be, most japán mondta le a világbajnokságot. Hihetetlenül kevés az idő, de a szervezők szerint most már nem kell építeni semmit. Ha így van, legalább újra fel lehet használni azt, amire 5 éve rengeteget költöttünk.

A 2017-es világbajnokság szervezői eleinte 25 milliárd forintos összköltségről beszéltek, ez ment fel végül az ötszörösére. Ebben voltak direkt költségek is, mint a 46 milliárdért felhúzott Duna Aréna, a Hajós Alfréd Sportuszoda és a Széchy Tamás uszoda felújítása 4 milliárdért vagy a Császár-Komjádi 3,8 milliárdos renoválása. De építettek ideiglenes szinkronúszó medencét a Városligetbe 5 milliárdért, toronyugró óriástornyot a Batthyány térre 3 milliárdért.

Ami kapcsolódó infrastrukturális beruházás volt:

Dagály sétány,

Népfürdő utca-Vizafogó utca felújítása,

Gyalogos híd a Rákos-patakon,

Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése,

Margitsziget rekonstrukciója,

Kompkikötő létesítése,

Meglévő Dagály Strand felújítása,

Balatonfüredi parkolófejlesztés.

Ezekre most nem kell költeni újra.

Olyan közbeszerzésekre, amikben hivatkoztak a vizes vébére, 2017-ig 108 milliárd forint ment el, és bőven voltak még egyéb kiadások.

A beugrás miatt állítólag engedményeket tett a nemzetközi szövetség. Elvileg legalább 10 ezres lelátójú központi medence kellene. Ez megvolt 2017-ben, de aztán visszabontották a Duna Aréna eleve ideiglenesnek szánt 12 ezres lelátóját 5 ezer fősre. Belement a nemzetközi szövetség, hogy ez elég legyen. (A 2027-es világbajnokságnál korábban célzott arra Fürjes Balázs, hogy akár a 20 ezer fős új, a kézilabda Európa-bajokságra épült sportcsarnokba vinnék.)

Nem lesz újra külön szinkronúszó medence a Városligetben, hogy szép háttér látszódjon a felvételeken, a versenyeket beviszik a margitszigeti Széchy-uszodába. Toronyugró óriástornyot nem építenek (és bontanak el) újabb hárommilliárdért, mert azt a versenyszámot kiveszik a programról.

A vízilabdameccsek egy részét elviszik Debrecenbe, Sopronba és Szegedre. A nyílt vízi úszás a tavalyi Európa-bajnokság helyszínén, a Lupa-tavon lesz, nem Balatonfüreden, itt azért építenek majd pótlelátót, ahogy a vízilabda fő helyszínén, a Margitszigeten is. Kevesebb vendéget küld a nemzetközi szövetség, ami jelentősen leviszi a VIP-vendégekre fordított összeget. Irgalmatlan pénz, 3,4 milliárd ment el csak a megnyitóra, most azt ígérik, hogy ezen is spórolnak majd.

Ami akkor volt, de már nincs:

Gyárfás Tamás

Seszták Miklós és az általa helyzetbe hozott vállalkozói kör

Balogh Sándor, a szervező Bp2017 Kft. gazdasági igazgatója, Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszter volt férje, aki ellen egyéb üzleti ügye miatt nemzetközi körözés van érvényben



Elvileg tehát meg lehet úszni sokkal olcsóbban a vizes világbajnokságot, mint 2017-ben. De az ígéretek ott is arról szóltak, hogy nem szállnak el a költségek. Aztán 2027-ben már itt is van az újabb világbajnokság, az már nem lesz fapados, mint amilyennek a mostanit ígérik.

Budapest vezetése mindenesetre a médiából tudta meg, hogy megint vébét rendez a főváros.