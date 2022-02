A szabolcsi 5-ös választókerület polgármesterei levélben kampányolnak a fideszes jelölt mellett

Herdon János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ópályi független polgármestere levélben kérte a település lakosait, hogy a választáson támogassák Kovács Sándort, a választókerület jelenlegi fideszes képviselőjét.

Kovács Sándor és Orbán Viktor Fotó: Kovács Sándor/Facebook

„Nekem az a meglátásom, hogy Ópályi településnek a politikai érdeke a most kormányzó Fidesz-KDNP kormány támogatása. Politikai és emberi érdeke, hogy a Fidesz-KDNP jelölt Kovács Sándor országgyűlési képviselőjelölt barátomat támogassuk” - írja a levélben a polgármester, majd listázza az utóbbi években a településre jutó fejlesztési támogatásokat, amelyek szerinte nem érkeztek volna meg a kormány és Kovács támogatása nélkül.

Fotó: Olvasónk

A levélhez tartozik egy másik oldal is, ahol a térség polgármesterei is támogatásukról biztosítják Kovácsot, köszönetüket fejezik ki a képviselő eddigi munkájáért, valamint buzdítják a választókerület lakosait, hogy áprilisban szavazzanak ők is Kovácsra.

Fotó: Olvasónk

A listáról egyetlen település, Győrtelek polgármestere maradt le, valószínűleg azért, mert a községet egy MSZP-s politikus, Halmi József vezeti.

A levélről kérdeztük Herdon János ópályi polgármestert is, amint válaszol, frissítjük a cikket.