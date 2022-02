Dúró Dórának nem sikerült elsőre elég érvényes aláírást leadnia

A Mi Hazánk jelöltje szerdán lelkesen írt arról az oldalán, hogy leadta az ajánlásait (legalább 500 érvényes aláírás kell). Dúró Dóra meg is köszönte a józsefvárosi és a ferencvárosi emberek támogatását, majd azzal is elbüszkélkedett, hogy „a választókerületben is a harmadik, illetve a budapesti Mi Hazánk-jelöltek közül is harmadikként sikerült összegyűjtenem”. Csakhogy ez mégsem jött össze. A Józsefváros Újság vette észre, hogy Dúró neve nem jelent meg a nyilvántartásba vett jelöltek között a választási iroda honlapján.

Dúró Dóra a lapnak azt mondta, volt néhány érvénytelen ajánlás azok között, amiket bevitt, de a pénteki bizottsági ülés idejére, ahol arról döntenek, hogy nyilvántartásba veszik-e, szerinte biztosan meglesz a megfelelő mennyiség, mert nem adták le az összes ívet, azoknak egy része még kint van az aktivistáknál. A helyi választási iroda tájékoztatta, mennyi ajánlóív hiányzik, ezeket pótolják. Hivatalosan február 25-ig lehet ajánlásokat gyűjteni.

A cikk megjelenése utána Dúró Dóra küldött egy közleményt, amiben hazugsággal és részadatok kiszivárogtatásával vádolta a választási irodát. „522 érvényes aláírást ők is elismernek, tehát valójában összegyűlt a szükséges mennyiség, és holnap délelőtti ülésén nyilvántartásba veszi a jelöltségemet a helyi választási bizottság” -írta.