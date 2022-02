A fideszes képviselőjelölt osztotta szét a minisztériumi laptopokat Kiskunhalason

Miután a kormány egy rendelettel elintézte, hogy a tanárok ne sztrájkolhassanak az alacsony fizetésük miatt, most is sorra csatlakoznak az iskolák az engedetlenségi mozgalomhoz. Erre és a kampányhajrára reagálhatott Vitályos Eszter, az Emmi államtitkára, aki múlt szerdán bejelentette, hogy február 15-e és március 31-e között 120 ezer notebookot oszt szét országosan pedagógusoknak és diákoknak. A saját választókörzetében, Szentendrén gyorsan át is adott 238 notebookot a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

És úgy látszik, a többi fideszes képviselőjelölt, is kihasználja az lehetőséget, hogy állami pénzből vett laptopokkal a kezében pózolhasson az iskolákban.

Bányai Gábor megérkezett a kiskunhalasi gimnáziumba minisztériumi laptopokkal Fotó: Bányai Gábor/Facebook

Ezt a példát követte Bányai Gábor, a Bács-5-ös körzet fideszes jelöltje is, aki hétfőn a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban adott át laptopokat. 120 diák és 20 pedagógus lehet hálás a képviselőnek.