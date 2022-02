Iványi Gábor szerint a NAV tartozik az egyházának

Iványi Gábor kedd délután hosszú közleményben reagált a NAV vádjaira, miszerint egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az általa működtetett karitatív szervezetek évek óta nem fizetnek járulékot, ezzel hárommilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV emiatt hétfőn 30 nyomozóval szállt ki az egyház Dankó utcai központjába, ahová délután Iványi Gáborral szimpatizáló civilek és ellenzéki képviselők érkeztek, benyomulva az épületbe és lökdösődésig és kiabálásig fajuló vitába bocsátkozva a NAV-osokkal.

Iványi azt írja, hogy a NAV nyomozói "bűnügyi helyszínné” nyilvánították a MET Budapest 8. kerület, Dankó u. 9., 11., 13., 15. alatti ingatlanjait, az irodákat feltörve 30 zsákba pakolták az egyház és a jótékony szervezetek iratait, de azt nem volták hajlandók elárulni, miért is vannak jelen, milyen ügyben és ki ellen nyomoznak. Végül távozáskor átadtak egy „határozatot” és egy „jegyzőkönyvet”, melyben csak általánosságokban említették, hogy az eljáráshoz joguk volt. Ebből derült ki Iványiék számára az is, hogy az eljárás már 2020 óta tart, erről korábban nem tudtak.

A NAV aztán hétfő este kiadott egy sajtóközleményt, amely szerint 2015 és 2019 között a MET-hez tartozó 14 szervezet 1300 dolgozójának bruttó munkabéréből levonták a járulékokat, de azokat nem fizették be, ezzel hárommilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek.

"A bűncselekmény helyszínét a NAV-nak nem a MET munkahelyein kell keresnie. A NAV kiadott közleményében hárommilliárd forint be nem fizetett adóról beszél. A magyar állam velünk szemben ennek a négyszeresét halmozta fel." - írja közleményében Iványi Gábor. Mint írja, a MET minden munkatársát bejelenti, és amennyiben a magyar állam "a jogosult követelésünknek eleget tesz," azonnal rendezik a mostani kintlévőségeket is. Azt is írja, hogy törvénytisztelő állampolgárokként készek voltak és most is készek együttműködni a hatóságokkal, de visszautasítják a minősítést, hogy bűncselekményt követtek volna el.

Iványi Gábor a NAV nyomozói előtt. Fotó: Kiss Bence/444

Az állam tartozása

A lelkész hétfőn is sokszor emlegette a NAV házkutatása alatt, hogy a magyar állam 12 milliárd forinttal tartozik a szervezetnek, hiába nyertek Iványiék már pert a Strasbourgi bíróságon. Ez a tartozás részben abból áll, hogy az állam nem hajlandó kifizetni a MET szervezeteinek az államtól átvállalt közfeladatok ellátása után járó támogatást. Az intézmény tart fenn gyerekeknek és hajléktalanoknak főző konyhát, nappali melegedőt, orvosi rendelőt, kórházat, iskolát, főiskolát, könyvtárat, amelyek után járna kiegészít támogatás. A szervezet emiatt perelt, amit meg is nyert Strasbourgban. Ez viszont csak a 2017-ig terjedő időszakra vonatkozott.

A 2017-ig felhalmozódott tartozását a per elvesztése után ki is fizette a kormány, azóta viszont megint csak nem fizet, innen ered a sokat emlegetett 12 milliárdos tartozás. Iványi azt írja, a szervezete a 2017 előtti állapotokat "a Strasbourgi döntés biztosította forrásokból rendezte, a jelenlegi állami tartozások kikényszerítése azonban még folyamatban van."

A lelkész szerint nemcsak a kormány nem fizet, de a NAV is komoly összegekkel tartozik még a MET-nek és szervezeteinek. "A magyar kormány az egyházi törvény csűrés-csavarásával egy olyan egyházi törvényt kreált, mellyel üldöztetéseket követően 40 évvel ezelőtt megalakult, törvényesen elismert és bevett egyházzá nyilvánított felekezetünktől a Magyar Alkotmánybíróság döntése szerint is alkotmánysértő módon megvonta státuszát, évtizedes huzavona után pedig tiltakozásunk ellenére egyesületi kategóriába lökte, és annak ellenére nem adja vissza státuszát, hogy pl. a tízéves állhatatos ellenpropagandát figyelmen kívül hagyva negyvenezren kínálták fel jövedelemadójuk 1%-át közösségünk javára. A NAV, elismerve a korábban jogtalanul visszatartott 1%-os összeget, idén átutalta a közel negyvenezer felajánló alapján járó mintegy háromszáztizenötmillió forintos összeget. Azonban a 2016–2019 közötti négy év 1%-os összegével a NAV a mai napig tartozik." - írja levelében Iványi.

A be nem fizetett járulékok miatt a NAV egy évvel ezelőtt már 250 millió forintot inkasszált, 2020 szeptemberében pedig a közműszolgáltatók fenyegették meg a Dankó utcában működő szervezeteket, hogy kikapcsolják a gázt a felhalmozott közműtartozás miatt. Iványi akkor is elmondta a 444 újságíróinak, hogy ha megkapná a szervezet az államtól neki járó pénzt, nem lennének ilyen problémái.

"Bízunk abban, hogy Magyarország kormányzásában belátható időn belül döntő változás következik be, melynek eredményeként mind a politikai jobb, mind baloldal háborítatlanul, alapvető emberi jogaink csorbítása nélkül, nem az áltörvényesség kiszolgáltatottságában, hanem a valóságnak megfelelő körülmények között végezheti a munkáját." - zárja levelét Iványi, aki hangsúlyozza, hogy a MET és a karitatív szervezetei az eljárás alatt is folytatták a munkájukat, és a jövőben is ezt fogják tenni.