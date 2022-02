A nagy nevettető, aki a világtörténelem színpadán találta magát

Volodimir Zelenszkijt három éve válaszották Ukrajna elnökévé.

Előtte évtizedeken át komikusként, színészként ismerték. Népszerű sorozatában történelemtanárt játszott, aki a véletlen folytán az elnöki székbe jutott.

Az egykori nevettető most a világpolitika középpontjában találta magát egy megtámadott ország vezetőjeként.

Az oroszok már Kijevet ostromolják, és jó eséllyel Zelenszkij életére törnek, de nem hagyta el a fővárost.

Az amerikaiak kimenekítették volna, mire azt üzente nekik: fegyverre van szüksége, nem fuvarra.

„Egész életemben azon dolgoztam, hogy az ukránok mosolyogjanak. A következő öt évben azon leszek, hogy önök, ukránok, ne sírjanak.”

Ezekkel a szavakkal vette át az elnöki hivatalt Volodimir Zelenszkij 2019-ben, amikor Ukrajna már évek óta nyílt konfliktusban állt Oroszországgal a Krím 2014-es annektálása és a keleti szakadár területek miatt.

Zelenszkij 41 évesen, politikai tapasztalat nélkül vette át az elnökséget, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna ismert a neve Ukrajnában. Évtizedeken át komikusként szórakoztatta a közönséget - erre utalt a beiktatási beszédében is -, szerepelt számos romantikus vígjátékban és jó néhány tévéműsorban.

Zelenszkij itt még komikusként állt a színpadon, nem sokkal elnökké választása előtt Fotó: STR/NurPhoto via AFP

Politikai pályafutásának kezdete előtt vidéki történelemtanárt alakított „A nép szolgája” című sorozatban, aki a véletlenek sajátos összjátékaként Ukrajna elnöke lesz, és megpróbálja az egyszerű emberek érdekében a józan paraszti ész logikája szerint irányítani az országot, miközben oligarchák és más korrupt elemek akadályozzák ebben - írtuk róla három évvel ezelőtti cikkünkben.

Zelenszkij természetesen kihasználta szórakoztatóipari hátszelét és a sajátos körülményeket: indulási szándékát szilveszterkor jelentette be, és azt ígérte, elnökként is abban a szellemben fog működni, ahogy az általa megformált tévészereplő. Ezzel persze a korrupcióval és az oligarchákkal szembeni fellépésre utalt, nem arra az sorozatbeli epizódra, amikor álmában mindkét kezében egy-egy gépfegyverrel betört az ukrán parlamentbe, és halomra ölte a képviselőket.

Pártjának is azt a nevet adta: A Nép Szolgája.

Az újonc

Zelenszkij orosz anyanyelvű, ukrajnai zsidó értelmiségi családba született. Óvodás éveit Mongóliában töltötte, később jogot végzett, de sosem dolgozott ezen a területen, mert csatlakozott egy népszerű humorista társasághoz, akikkel az ezredfordulón Moszkvába költöztek, és az egész posztszovjet térségben komoly sikereket értek el.

Később saját műsorkészítő céget alapított Ukrajnában, majd vezető producere volt egy tévécsatornának, ami a 2014-ben elűzött elnök, Viktor Janukovics szócsövének számított.

Ennek ellenére fölényesen nyerte a 2019-es választást olyan jelöltként, aki nem merült el a korábbi évek korrupt-oligarchikus ingoványában, és aki ellenfeleivel szemben sosem viselt közhivatalt.

Most, amikor az orosz hadsereg Kijevet ostromolja, és nagy eséllyel Zelenszkij életére tör, érdekes felidézni, hogy annak idején oroszbarátsággal is vádolták. A 2019-es kampányban kiderült: egy ciprusi cégen keresztül társtulajdonosa volt egy orosz filmstúdiónak, ami az orosz kulturális minisztériumtól is kapott támogatást néhány produkciója elkészítésekor. Zelenszkij ugyanakkor rendszeresen oroszellenes szöveget adott elő a műsoraiban, hazafias dalokat énekelt, és támogatta a Donyeckben harcoló ukrán csapatokat.

A másik leggyakoribb vád szerint Zelenszkij szoros kapcsolatot ápol Igor Kolomojszkijjal, Ukrajna egyik legbefolyásosabb oligarchájával, akinek tévécsatornája is van, pont az, amelyiken „A nép szolgája” futott.

Az sem tett jót Zelenszkij antikorrupciós imidzsének, hogy tavaly kiderült, közeli barátjára, egyben főtanácsadójára ruházta át egy offshore cégben levő részesedését.

Hirtelen a világtörténelem színpadán

Az orosz inváziót megelőző hetek bizonytalansága, illetve a járvány okozta gazdasági bajok kikezdték Zelenszkij népszerűségét, de a Politico riportja szerint most azok is összezárnak mögötte, akik nem rá szavaztak.

Ez Zelenszkij szülővárosában Krivij Rihben is érezhető, ahol egy nő azt nyilatkozta: az elnöknek vannak hiányosságai, de most egységesnek kell lenni, és támogatni kell a nemzet vezetőjét. Ebben a térségben (Kijevtől 400, a fekete-tengeri kikötővárostól, Mikolajivtól 200 kilométerre) egyelőre nincsenek katonai összecsapások, bár csütörtök reggel, a háború első óráiban az oroszok rakétával lőttek egy közelben levő katonai bázist. Az ukránok állítása szerint célt tévesztettek, és csak minimális kárt okoztak.

Zelenszkij a háború második napján, pénteken Fotó: HANDOUT/AFP

A tapasztalatlan politikai újonc most a világpolitika középpontjában találta magát egy megtámadott ország vezetőjeként, amit könnyen idézhető megszólalásokkal, látványos gesztusokkal tesz különösen emlékezetessé.

Zelenszkij a háború kitörése óta Kijevben van. „Ez lesz a legnehezebb éjszaka. Az ellenség mindent bevet majd. Ellen kell álljunk. Az éjszaka nagyon nehéz lesz, de felkel a nap. Ez az éjjel nehezebb lesz, mint a nap volt. Államunk tobb városa is támadás alatt áll: Csernihiv, Szumi, Harkiv, fiaink és lányaink a Donbaszban, a déli városok, és különösen Kijev. Nem veszíthetjük el a Fővárost” - üzente péntek éjjel az ukrán népnek.

Közben időről időre videós bejelentkezésekkel cáfolja az orosz álhíreket, miszerint elmenekült volna.

Az Egyesült Államok szerint Oroszország elsődleges célja Kijev bekerítése és a kormány „lefejezése”, amivel Zelenszkij is egyetért. Csütörtökön videokonferencián közölte az uniós vezetőkkel, hogy talán most látják őt utoljára élve.

Brit hírszerzők pénteki értesülése szerint az orosz hadsereg a következő órákban, napokban kormánybuktatással próbálkozhat, és akár Zelenszkijt is elfoghatják vagy megölhetik. Az elnök szombat délután azt állította, éjszaka sikerült megakadályozni az oroszok kísérletét, hogy a saját emberüket állítsák az ország élére. Úgy tűnik, az ukránok tartják Kijevet és a többi nagyvárost is.

Zelenszkij olykor a Nyugat felé is csípős üzeneteket küld. Miután az olasz miniszterelnök pénteken elmondta a sajtónak, hogy hiába hívta telefonon Zelenszkijt az előre megbeszélt időpontban, az ukrán elnök úgy reagált a Twitteren: legközelebb majd igyekszik aszerint alakítani a háborús időbeosztást, hogy ne várassa Mario Draghit. (Az olaszok utólag próbálták tisztázni, hogy nem a méltatlankodás volt a céljuk, csak a helyzet drámaiságára akarták felhívni a figyelmet.)

Amikor pedig az amerikaiak felajánlották neki, hogy kimenekítik, az üzente: „lőszerre van szükségem, nem fuvarra”.