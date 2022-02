Németország is támogatja az oroszokkal szembeni korlátozásokat a SWIFT-rendszerben

Annalena Baerbock, zöldpárti német külügyminiszter Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP



Németország volt az egyik utolsó ország, ami akadályozta Oroszország kizárását a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből - egészen szombat estig, amikor a szövetségi kormány két minisztere közös közleményben jelezte, hogy támogatja a rendszer célzott korlátozását.

Annalena Baerbock német külügyminiszter és Robert Habeck gazdasági miniszter azt írták, hogy nagy erőkkel dolgoznak azon, miként lehetne Oroszországot úgy leválasztani a SWIFT-ről, „hogy az a megfelelő embereket érje”.

Németország az EU legnagyobb kereskedelmi forgalmát bonyolítja Oroszországgal, ezért eddig vonakodott csatlakozni az elzárásához, mondván, hogy először mérlegelnie kell egy ilyen lépés gazdasági következményeit.



A SWIFT egy biztonságos üzenetküldő rendszer, amely megkönnyíti a gyors, határokon átnyúló fizetéseket, és a nemzetközi kereskedelem finanszírozásának fő mechanizmusa. A SWIFT-et mint szervezetet csak az Európai Unió kényszerítheti arra, hogy korlátozássokkal éljen, mivel a székhelye Belgiumban van, és az itteni, illetve az uniós törvények vonatkoznak rá.

Berlin szemléletváltására azután került sor, hogy az orosz erők tüzérséggel és cirkálórakétákkal kezdték támadni Kijevet és más városokat az invázió harmadik napján, aminek következtében ukránok 100 ezrei indultak nyugatra, az Európai Unió felé, eltömítve a főbb autópályákat és vasútvonalakat. De komoly kritikákat is kaptak a németek, például Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöktől, aki szerint önzően közelítették meg a kérdést. Az is számíthatott, hogy Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök maga is kérte az uniót, hogy éljen a korlátozással.

A sokáig vonakodó országok közül szombaton Olaszország is bejelentette, hogy támogatja a korlátozásokat, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány egyetlen közös uniós szankciót sem blokkol majd.

A SWIFT egy globális bankközi üzenetküldő/kommunikációs rendszer, amit a '70-es években hoztak létre, és ami arra szolgál, hogy a bankok közötti kommunikáció, ezáltal pedig a pénzmozgatás és az értékpapírügyletek elszámolása gyorsabb, biztonságosabb és automatizált legyen. Az oroszok kiiktatása nagy csapást jelentene az orosz gazdaságnak, amennyiben akadályozná az adósságtörlesztést és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását, bár arról megoszlanak a vélemények, hogy ezek a károk csak rövid-, vagy akár hosszútávon is jelentősek maradnának-e.

A SWIFT-rendszerről itt írtunk részletesen. (Spiegel / Reuters)