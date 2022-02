„Keresztényi lelkiismeretünk szavát követjük” – Polgári engedetlenség az egyházi iskolákban

Kedd délelőtt közösen vesznek részt polgári engedetlenségben az egyházi fenntartású iskolák pedagógusai - írta meg először a Librarius vasárnap, és ezt a 24.hu és a 444 egyházi forrásai is megerősítették. Információink szerint a csatlakozásra szóló felhívás ma déli lezárásakor arról még nem született döntés, hogy mindenki a saját intézményében csatlakozik az akcióhoz, vagy lesz egy közös kiállás valamilyen budapesti helyszínen.

Az eddigi hírek katolikus és református intézményekről szóltak, de úgy tudjuk, hat evangélikus iskolából is csatlakoznak. Küldtünk kérdéseket a három történelmi keresztény egyház illetékeseinek, a két protestáns egyház válaszait lentebb ismertetjük, a katolikusokra még várunk.

„Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az akció sem a fenntartó, sem a vezetőség, sem kollégáink, sem diákjaink ellen nem szól, pártpolitikát nem szolgál. Ezzel a mozgalommal keresztényi lelkiismeretünk szavát követjük. Célunk a korszerűbb és diákközpontúbb közoktatás megvalósulása. A polgári engedetlenség fogalmával tisztában vagyunk, következményeit vállaljuk és mivel szakmai egységet szeretnénk mutatni, minél több egyházi iskola csatlakozását szorgalmazzuk” - idézi a felhívás szövegét a Librarius.



Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök felszenteli a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola új tornatermét Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A január végi tanársztrájkhoz sok egyházi intézményből csatlakoztak, de a sztrájkolás jogi ellehetetlenítése miatt indult polgári engedetlenséghez eddig csak elvétve. Pénteken, például, a zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium közgazdász tanára, Szalontainé dr. Takács Katalin

az iskolájában egyedüliként nem tartotta meg az óráit.

„Idén 65 éves leszek, de van négy gyerekem és négy unokám, elsősorban miattuk, és a diákjaim miatt csatlakozom a polgári engedetlenséghez. Mi mást tehetnék?” - írta.

A Kovász Blog korábban részletesen beszámolt a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium megmozdulásáról. Itt a hatvanfős tanári karból huszonhárman vettek részt a polgári engedetlenségben, míg 11 kollégájuk nyilvánosan, vagyis nevét közzétéve vállalt velük szolidaritást.

Közös nyilatkozatukban ez állt: „Hiszünk a beszélgetésben, mint minden demokratikus közösség működésének feltételében. A beszélgetés keresztény hitünk alapélménye is: Isten megszólít, mi pedig válaszolunk. A fenntartó evangélikus egyház munkavállalóiként is beszélgető egyházhoz tartozó közösség vagyunk. A polgári engedetlenség gesztusával arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ragaszkodunk a beszélgetéshez. Evangélikus iskola tanáraiként előttünk áll Luther Márton példája is. A wormsi birodalmi gyűlésen rá akarták kényszeríteni a beszélgetést kezdeményező írásainak visszavonására. Hozzá hasonlóan, vállalva tettünk következményeit, Luther híres válaszának szavaival lépünk a polgári engedetlenség útjára: Itt állunk, másként nem tehetünk – Isten segítsen rajtunk!”



A 444 kérdéseire először az evangélikus sajtószolgálat reagált, bár mindössze az evangelikus.hu múlt heti cikkének linkjét küldték el. Ebben az egyház oktatási felelőse, Varga Márta arról beszélt, hogy a polgári engedetlenségben való evangélikus részvétel „nem mondható jelentősnek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy „a pedagógusok, illetve az intézmények saját döntése, miképpen állnak ki a nyilvánosság elé. A nevelési és oktatási osztály elsősorban jogi, szakmai segítséget nyújt az intézményvezetők számára”.

Mindhárom egyháztól azt kérdeztem: támogatják-e azokat a tanárokat, akik ilyen módon tervezik kinyilvánítani a véleményüket? És tudnak-e arról, hogy egyházuk vezetői, tisztviselői megtiltották a részvételt, vagy bármilyen formában nyomást gyakoroltak a tanárokra?

A Balog Zoltán vezette zsinat válasza mindezekre egy mondat:

„A Magyarországi Református Egyház valamennyi, az alkalmazásában álló oktatótól minden esetben a törvények betartását várja el.”



Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Pontosan két évvel ezelőtt, az új NAT bevezetése ellen mintegy ezer, egyházi iskolában dolgozó pedagógus tiltakozott aláírásával. Akkor a kormány és médiája, illetve a református és katolikus egyház is látványos ellentámadásba lendült: