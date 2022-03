"Bonyolult és feszült" a helyzet a csernobili erőműnél

Lassan két hete van gyakorlatilag orosz fogságban a csernobili atomerőmű száz műszaki dolgozója és kétszáz biztonsági őre. "Bonyolult és feszült a helyzet. Pszichológiailag és testileg is megviseli őket, és a moráljukra is kihat" - jellemezte az orosz hadsereg által körbezárt erőműben rekedt ukrán dolgozók helyzetét Jurij Fomicsev, a közeli Szlavutics polgármestere. Az sugárszennyezett zónában dolgozók ezen a településen laknak, onnan jártak be vonattal a munkahelyükre.

Az orosz védelmi minisztérium drónfelvétele a csernobili erőműről 2022. március 7-én. Az orosz hadsereg már a háború első napján, február 24-én körbezárta a történelem legsúlyosabb atomkatasztrófájának máig veszélyes helyszínét, az ott dolgozók azóta nem távozhattak. Fotó: EyePress via AFP

A BBC értesülései szerint a körbezárt dolgozók továbbra is végzik a munkájukat, de a helyzetük egyre nehezebb, mert az élelmiszer- és gyógyszerkészleteik is korlátozottak. Ugyan van valamennyi készletük, de mivel nem tudják, meddig kell még kihúzniuk, már porciózni kezdték az adagokat. Naponta csak egyszer étkeznek, jellemzően kenyéren és kásán élnek. Vasárnap az oroszok ugyan felajánlották, hogy visznek nekik ételt, de azt visszautasították, mert csak propagandafogásnak tartották.

Az orosz hadsereg itt is kettős játékot játszik, mint az ostromlott városoknál a humanitárius folyosókkal. Az egyik, az erőműben rekedt dolgozó hozzátartozója szerint ahhoz ugyanis hozzájárultak, hogy műszakváltás legyen, de egyben közölték azt is, hogy nem tudják garantálni sem az erőműből haza-, sem az oda munkába indulók biztonságos áthaladását.

Ilyen körülmények között egyre komolyabb esélye van annak, hogy a stressz hatására már nem lesznek képesek biztonságosan végezni a munkájukat. Aminek azért, még ha a szakértők szerint mérsékelten is, van kockázata, mert bár az erőmű már évtizedek óta nem üzemel, az 1986-ban felrobbant reaktor biztonságos elszigetelése folyamatos karbantartást igényel, békeidőben 2400 fős stáb dolgozik ezen. Rafael Grossi, az ENSZ Nemzetközi Atomenergiaügynökségének elnöke külön is hangsúlyozta, hogy milyen fontos lenne pihenniük, hogy megfelelően legyenek képesek ellátni feladataikat.

Ha a nagyobb nukláris katasztrófa esélye nem is nagy, a dolgozók és családjuk szenvedése nagyon is valós. "Mind nagyon kimerültek és kétségbe esettek. Abban is kételkednek, hogy bárki törődne velük. Nem látják, hogy bárki is megpróbálná megmenteni őket" - mondta egy az erőműben rekedt dolgozó rokona. (Via BBC)