Leminősítették az orosz hátterű beruházási bankot

A Fitch és az S&P is megváltoztatta a Nemzetközi Beruházási Bank minősítését: "A-"-ről "BBB"-re minősítette vissza a bank hosszú távú beruházási hiteleit negatív kilátással, a rövid távú eszközök minősítését pedig F1-ről F2-re. A Fitch közleménye szerint a leminősítés egyik fő oka, hogy az ukrajnai konfliktus miatt sok részvényes kivonult. Az orosz agresszió miatt Románia, Csehország, Bulgária és Szlovákia tényleg jelezte, hogy kilép a bankból, így Nemzetközi Beruházási Bank egyetlen európai részvényese marad Magyarország maradt.

A hitelminősítő szerint komoly bizonytalanságot jelent az is, hogy milyen marad Magyarország szerepe a pénzintézetben. A háború után az ellenzék szintén kilépést követelt. A magyar kormány viszont nem tervez távozni. Gulyás Gergely erről annyit mondott, hogy ez egy működő bank, ami hiteleket adott magyarországi fejlesztésekre is, a magyar érdek az, hogy ezek a fejlesztések folytatódjanak.

Az S&P Global nemzetközi hitelminősítő intézet megerősítette a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) hosszú távú beruházási hiteleinek besorolását "A-" minősítéssel, a kilátásokat stabilról negatívra változtatta



Teljes mentességet kapott a magyar hatóságok felügyelete alól

A Vlagyimir Putyin által újraélesztett bank 2018-ban jelentette be, hogy Budapestre teszi át székhelyét, amit egy volt kémelhárító szerint az orosz állam jellemzően hírszerzés céljából használnak. Márciusban a pénzintézet különleges garanciákat kapott, a parlament ugyanis megszavazta, hogy teljes mentességet kap a magyar hatóságok felügyelete alól, vezetői és vendégei pedig a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon és így az Európai Unióban is.

A bank a Lánchíd Palotába költözött. A székházat tavaly áprilisban Varga Mihály pénzügyminiszter adta át, augusztusban pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szijjártó Péterrel együtt nézte meg az épületet.



A Nemzetközi Beruházási Bankról szóló cikkében a Direkt36 arról írt, hogy bár a magyar kormány szívesen hangsúlyozza, hogy nem is orosz bankról van szó, de a valóságban a pénzintézetben a legnagyobb, 45,5 százalékos részesedés az orosz államé, valamint a bank vezetője is orosz. Valamint a bankban megfigyelői státuszt szerzett Oroszország második legnagyobb bankja, a VTB is, amely a többségi állami tulajdon révén a Kreml befolyása alatt áll.

Az Nemzetközi Beruházási Bank korábbi közleménye szerint Magyarország - mint az az orosz pénzintézet fogadó országa - a bank egyik legaktívabb részvényese, amely a befizetett tőke alapján a 2. legnagyobb részesedéssel rendelkezik, valamint a bank beruházásainak egyik fő kedvezményezettje. Az bank magyar hitelportfóliójának jelenlegi volumene közel 180 millió euró.



A legnagyobb hitelt az állami MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vette fel még 2020 őszén. Ennek pontos összege: 100 millió euró, vagyis mintegy 36 milliárd forint. A 15 éves futamidejű óriáshitel célja pedig a magyar energiaellátási hálózat nagyszabású korszerűsítése.

A bank 2021-re vonatkozó auditált IFRS pénzügyi kimutatásai szerint az utóbbi évek rekordjának számító 7,9 millió eurós (2,78 milliárd forint) nettó nyereséget ért el tavaly, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az MTI-nek eljuttatott összefoglaló szerint a növekedés hátterében elsősorban az alaptevékenységekből származó bevétel emelkedése állt. (via MTI)