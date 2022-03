Kína három mesterséges szigetetet is felfegyverzett a Dél-kínai-tengeren

Kína a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengeren legalább három mesterséges szigetét teljes mértékben felfegyverezte hajó- és légvédelmi rakétarendszerekkel, lézer- és zavaróberendezésekkel, illetve vadászgépekkel. Ezt a Guardian szerint vasárnap közölte egy amerikai katonai csúcsparancsnok, John C Aquilino.

A parancsnok szerint a fentiek szöges ellentétben állnak Hszi Csin-ping kínai elnök korábbi ígéretével, miszerint Peking nem fogja katonai támaszpontokká alakítani a vitatott vizeken lévő mesterséges szigeteket. John C Aquilino azt mondta, a szigetek teljes militarizálásával Kína katonai erejét fitogtatja.

Aquilino az Associated Pressnek adott interjúban úgy fogalmazott, ez a „felfegyverkezés destabilizálja a régiót”. A parancsnok ezekről az amerikai haditengerészet egyik felderítő repülőgépén ülve beszélt az Associated Pressnek, miközben a kínaiak többször figyelmeztették, amiért szerintük illegálisan lépett be arra a területre, amely szerintük az ő területük.