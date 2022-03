A legfőbb kormányzati influenszer máris megállapította, hogy Zelenszkij és az ellenzék ugyanabból a kottából játszik

„Nem szégyelled magad, Zelenszkij?” - szegezte a kérdést az orosz hadsereg által lerohant ország elnökének a Megafon Központ által megtolt oldalán Rákay Philip, miután Zelenszkij a csütörtök esti EU-csúcson elmondott beszédében külön felszólította Orbán Viktort, hogy döntse el végre, kivel van, és ne tétovázzon tovább.

Ezután a miniszterelnök még csak egy sablonos közleményben utasította vissza a szankciókra és a fegyverszállítmányok átengedésére vonatkozó követeléseket, és pénteken Szijjártó Péter is azt mondta, meglenne a véleménye a személyeskedő stílusról, de most erről nem beszélne. Így aztán a háborgás Rákay Philipre maradt, aki egyébként februárban személyesen vett részt a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén.

„Fejezzétek be végre a hazám belerángatását a háborútokba! Hagyjátok abba a Magyarország elleni nemzetközi hergelést, a bűnbakkeresést, állítsátok le azt az amerikai hálózatok által kimódolt, hazug retorikát, amely szerint a magyar kormány a bűnös Ukrajna szenvedéséért, amiért nem enged át fegyvereket a magyar-ukrán határon! Álljatok le végre!” - üzente a megmondóember Ukrajna elnökének. Majd miután megemlékezett arról, hogy Magyarország most még arra is hajlandó volt, hogy a háború elől menekülő embereket fogadjon be, rátért a lényegre:



„De téged persze mit sem érdekel mindez. Éppen ugyanabból az amerikai kottából beszélsz és hergelsz, mint a magyar baloldal politikusai. Akik Márki-Zay Pétertől a Momentumos és Párbeszédes hálózati ügynökhaverjaidon át a Gyurcsány-lista minden egyes megszólalóján keresztül ugyanazt a nótát fújjátok: bármi áron, de valahogyan bele akarjátok rángatni a hazánkat a háborútokba. Miközben a magyar kormány - nagyon helyesen - a NATO álláspontját képviseli a kérdésben: KI KELL MARADNUNK BELŐLE!

És bárhogy is mesterkedtek, Zelenszkij - a hálózatokkal együtt -, április 3-án a választásokon a magyar emberek ezért is szavaznak majd újra bizalmat Orbán Viktornak! Mert tökéletesen átlátják, hogy Magyarország a békében, nem pedig egy világháború kirobbantásában érdekelt!”



A Facebookot fideszes üzenetekkel teleharsogó Megafon Központ egyébként a kampány legnagyobb költőjének számít, a legutóbbi összesítésünk szerint 2019 óta már több mint 960 millió forintot költöttek el, hogy az ehhez hasonló üzenetek minél több emberhez eljuthassanak.