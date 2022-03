Még mindig többet költ a kormányoldal a Facebookon, mint mindenki más együtt

2019. április óta lehet követni, ki mennyi pénzt költ el a Facebookon politikai hirdetésre, és kik a legnagyobb hirdetők Magyarországon.

Aztán bemutattuk azt is, hogy a politikai táborokhoz köthető hirdetők összesen mennyit költöttek a Facebookon.

Az előző héten a kormányoldal újra rekord sok pénzt szórt el.

Ebben a cikkben a múlt hét friss adatai szerepelnek, illetve bemutatjuk azt is, hogyan állnak a politikai oldalak a Google-hirdetésekben.

Az előző hét után a múlt héten is meglepetésre egy ellenzéki oldalra, az Erősítőre költöttek a legtöbbet. Persze látható, hogy a megafonosok – akikről itt írtunk bővebben – együtt nagyobbat mentek, főleg az Aktuálissal együtt. Egyébként sokan jóval kevesebbet költöttek, mint egy hete.

A hirdetőket megnézve marad a sima fideszes fölény, a Megafonra és az Aktuálisra együtt elment 80 millió forint, és a Mediaworks is stabilan 50 millió fölött hirdet hetente.

A három legnagyobb hirdető összességében még mindig a Megafon – ami az ahhoz szorosan kötődő Aktuálissal együtt már több mint 1,2 milliárdot hirdetett el, de jövő héten már egyedül is 1 milliárd forint fölött lesz –, utána jön a Fidesz és a kormány, és már a Mediaworks is elhirdetett negyedmilliárd forintot.

Összességében még mindig jóval többet költött a kormányoldal, mint mindenki más összesen.

Az elmúlt hét visszaesést mutat a kormányoldalon és az ellenzéknél is, bár még mindig rengeteget költenek, a kormányoldal egyedül többet, mint mindenki más. Most a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom és a Mi Hazánk is felpörgött.

Az ellenzék továbbra is főleg azt hirdette, hogy Orbánék lopnak és putyinisták, a kormányoldal pedig azt, hogy az ellenzék háborúpárti, és azt akarja, hogy ne jöjjön orosz gáz. És persze a saját március 15-i nagygyűlését is tolta mindkét oldal.

Mi a helyzet a Google-nél?

Ezúttal a Google-nél elköltött összegek heti összesítéseire is ránéztünk. A Google-nél elköltött pénzekkel leginkább a Youtube-videók elé bekötött videós hirdetések formájában találkozhat a nagyérdemű.

A Google publikus adatbázisa alapján jóval kevesebb magyar hirdető hirdet, hiszen itt sokkal kevésbé személyre szabható a felület, mint amit a Facebook-oldalak nyújtani tudnak: a Youtube-videók mellett az egész internetet átszövő Google-ös hirdetési helyeken lehet hirdetni szöveges, képes vagy videós formátumban – a politikai marketingben az utóbbi formátum messze a legnépszerűbb. Főleg a pártok és a kormányhoz, pártokhoz köthető, politikai kreatívokat előállító cégek futtatnak hirdetéseket.

Bár a Youtube-on – ha valaki nem fizetett elő, vagy nem használ hirdetésblokkolót – folyamatosan jönnek szembe a politikai hirdetések, főleg a Fidesz ellenzéket alázó hirdetései, az elköltött összegek is szerényebbek, mint a Facebookon.

2021 január eleje óta a Google adatai szerint a Fidesz összesen legalább 107 millió forintot költött el (a pontos összeget a Google nem adja meg, csupán biztosan elköltött keretösszegeket ad meg, ezeket arányosítottuk heti és napi szinten), a kormánynak kampányoló Aktuális Médiával és Megafonnal együtt 150 milliót. Feltűnő a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom felbukkanása is ezen a toplistán, hiszen a vállalkozó pártja csak az elmúlt öt hétben kezdett el hirdetni egyáltalán.

Ugyanakkor az elköltött összegeket a politikai kategóriákra bontva ugyanazt az erős arányeltolódást látjuk a kormányzat mellett kampányolók javára, mint a facebookos költéseknél.

Ha megnézzük az elmúlt hetek költéseit a politikai kategóriák szerint, látható, hogy a google-ös kampányolás sokkal dinamikusabb változik, mint a facebookos: a kormányerők például a háború kirobbanásakor költöttek nagyobb összegeket a kormány álláspontjának hangoztatására, azóta kevesebbet.

A Google elérhetővé teszi azokat a hirdetéseket, amikre a legtöbbet költöttek (tipikusan 1 millió forint felett) és a legtöbb nézőt érték el. Ebben messze kimagaslanak a kormánypropaganda remekei: a Gyurcsány-show, az ellenzéket a háború kirobbanása óta Veszélyes!-nek beállító filmecskék (elzárnák a gázt, háborúba küldenék a magyarokat), illetve Orbán egyszemélyes videói, amikben a határ menti készülődésről, a menekültek fogadásáról számol be.

Ezeket több hirdetésben is tolják kisebb összegekkel, ezért milliós nagyságrendben jelennek meg a fogyasztóknak, ami több 100 ezres valódi nézettséget (150-600 ezer) jelent. Itt feltehetően nemcsak az elköltött összeg számít: Orbán videóit sokkal többen nézik meg, mint például Gattyán György interjúját arról, mit is szeretne a Megoldás Mozgalom a magyar politikában (150 ezres nézettség).

A kampányköltések adatai egy helyen a 444 választási mellékletében.

Ki lő rám?

Nemrég a Lakmusz írt arról, hogy a Who Targets Me kiegészítőjével meg lehet nézni, hogy a politikai szereplők mi alapján célozzák a Facebook-felhasználót. Akinek Chrome böngészője van, itt tudja telepíteni, aki Firefoxot használ, az pedig itt, és pár nap múlva részletes adatokat kaphat.

A Google Political Ads adatbázis adatainak feldolgozásában közreműködött Fernezelyi Simon.