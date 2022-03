Zelenszkij odaszólt Orbánnak az EU-csúcson: Figyelj, Viktor, tudod te mi megy most Mariupolban?

Csütörtök este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-csúcson is felszólalt videón keresztül. Beszédében összefoglalta, hogy milyen károkat okoz az egy hónapja indult orosz agresszió, megemlítve a Csernobilt ért támadást, a civil áldozatokat, a mindennapi szenvedéseket.

Majd felsorolta az őket támogató országokat, de Magyarországot a végére hagyta, és Orbán Viktorhoz szólva jóval keményebb hangot ütött meg:

„Magyarország... Itt megállnék, és őszinte akarok lenni. Egyszer és mindenkorra el kell eldöntenek, kivel vagytok, szuverén országként. Voltam már Budapesten. Imádom a városotokat. Többször jártam ott, nagyon gyönyörű, vendégszerető város. És az emberek is.

De a ti életetekben is megvoltak a tragikus pillanatok. Jártam a vízparton, láttam azt az emlékművet, a cipőket a Duna-parton, amik a tömeggyilkosságokról szólnak. A családommal voltam ott.

Figyelj, Viktor, tudod te, mi megy most Mariupolban? Kérlek, ha tudsz, te is menj le nálatok a vízpartra, és nézd meg azokat a cipőket! Meg fogod érteni, hogy a tömeggyilkosságok a mai világban is megtörténhetnek.

És ez az, amit Oroszország ma művel. Ugyanazok a cipők. Mariupolban ugyanazok az emberek: felnőttek és gyerekek, nagyszülők. Több ezren vannak. És ezrek mentek el.

És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat vagy ne? És te hezitálsz, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell.”

A beszéd itt olvasható, az ukrán elnök 10 perc 10 másodperctől beszél Orbánhoz:





Az ukrán elnök szavaira Orbán Viktor péntek hajnalban a sajtófőnökén keresztül reagált. „Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel” - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan.

A közlemény szerint Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. „Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.”

Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, „mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítmányokat, és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket, és humanitárius segítséget nyújt nekik”. Megemlítették, hogy csütörtökig már félmillió ukrajnai menekült érkezett Magyarországra, és az ország 2 milliárd forintnyi segélyt juttatott el Ukrajnába.

Orbán Viktor a tárgyalóteremben Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A közlemény szerint „a kőolaj- és a gázcsap elzárása egyet jelentene azzal, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát. A magyar háztartások 85 százalékát gázzal fűtik, és a magyar kőolajimport 64 százaléka is Oroszországból érkezik.” A sajtófőnök hozzátette, hogy a kőolaj-finomítókat csak három-négy év előkészítés után lehet átállítani máshonnan beszerzett kőolaj feldolgozására, a jelenleg felhasznált orosz földgázmennyiség pedig fizikailag sem szerezhető be másik forrásból. Havasi Bertalan megismételte a kormányzati álláspontot, miszerint Magyarország nem engedheti meg, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg. „Ezért minden európai fórumon ahogy eddig, a jövőben is ellenezni fogjuk a szankciók kiterjesztését az orosz energiahordozókra.”