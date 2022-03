Zelenszkij most minket támad - írja szombaton a kormánymédia

Bár a kormányközeli lapok és megmondóemberek kommunikációját tekintve meglepetés nincs benne, mégis nehéz egy kicsit feldolgozni ezt a cikkcímet:

Fotó: Pintér Bence / Ugytudjuk.hu

Pintér Bence, az Ugytudjuk.hu újságírója osztotta meg a Kisalföld nevű megyei lap egyik cikkét, amely „Zelenszkij most minket támad” címmel jelent meg, a cím feletti sávban pedig az szerepel, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök határozottan elutasította az erőszakos követeléseket”.

Orbán Viktor egyelőre, hivatalosan megértést tanúsít az ukrán elnökkel szemben, de a kormánypárt propagandistáinak és politikusainak már sikerült lebábozni, leügynöközni, és a magyar ellenzékkel való szövetkezéssel vádolni Volodimir Zelenszkijt, aki az EU-csúcson szólt oda Orbánnak:

„Figyelj, Viktor, tudod te, mi megy most Mariupolban? Kérlek, ha tudsz, te is menj le nálatok a vízpartra, és nézd meg azokat a cipőket! Meg fogod érteni, hogy a tömeggyilkosságok a mai világban is megtörténhetnek. (...) És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat vagy ne? És te hezitálsz, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell.”

A legutóbbi megfejtés Budai Gyula fideszes képviselőé, szerinte az ukrán elnök beszédével nyíltan beleavatkozik a magyar választási kampányba az ellenzék mellett.

Mert mi jobb dolga lehetne, tényleg.