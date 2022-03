Lemondott Balatonalmádi polgármestere

Kepli Lajos, Balatonalmádi polgármestere csütörtökön, a helyi képviselőtestület élőben közvetített ülésén jelentette be, hogy lemond posztjáról. A települést két és fél éve függetlenként irányító korábbi jobbikos parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy az utóbbi időben olyan nemtelen támadások érték, amik már Balatonalmádinak is ártanak, holott a település békéje ennél sokkal fontosabb.

Kepli szerint a járványhelyzet is komoly megpróbáltatások elé állította, és függetlenként is nehéz volt irányítania Balatonalmádit, hiszen így minden oldalról szívesen látnák a „jóakarói”, ha „kitörné a nyakát”. A polgármester szerint lejáratókampány indult ellene, de azt mondta, a vádakra most nem válaszol, majd csak később fog. Említett egy vádaskodó cikket is, de nem mondta meg pontosan, mire gondol. A Telex tippje szerint a Kuruc.info egyik írásáról beszélt, majd elmondta, az abban felsorolt rágalmak alaptalanok.

A politikus szerint a lejáratókampány nem politikai, hanem valaki „személyes bosszújáról” lehet szó. A közelgő parlamenti választásról azt mondta, akárki is nyerjen, szerinte a település javát az szolgálja, ha az országgyűlési képviselő és a polgármester „a rendszerrel azonos színezetű”. (Telex)