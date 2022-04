Magyarországról még éppen a háború előtt kivonultak az orosz gázkereskedő cégek

Szép csendben kivonulnak az oroszok a magyarországi gázkereskedelemből, ugyanis a Panrusgáz Zrt. után az oroszok másik jelentős hídfőállása, a Centrex is a távozás mellett döntött. Ez nem azt jelenti, hogy ne jönne orosz gáz Magyarországra, csak míg eddig magyar-orosz vegyesvállalatok, illetve Magyarországon bejegyzett orosz tulajdonú cégek intézték jelentős részben a belföldi kereskedelmet, addig mostantól az oroszok ezt a feladatot átadták a rezsiharc egyik legfontosabb állami cégének, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek.

Az oroszok kivonulásának első jele az volt, hogy nyilvános cégadatok szerint a Panrusgáz Zrt. január 1-jén jogutód nélküli végelszámolás alá került. A titokzatos orosz-magyar gázcéget még 1994-ben alapította a Mol és a Gazprom, a társaság feladata a Gazpromtól származó földgáz értékesítése volt Magyarországon. 2015-ben vette meg az MVM Zrt. a gázkereskedő cég 50 százalékos részvénycsomagját. Így a végelszámolás előtt a Panrusgáz 40 százaléka a Gazprom Exporté, 50 százaléka az MVM Zrt.-é volt, míg 10 százalékos hányaddal rendelkezett a bécsi központú, de szintén Gazprom érdekeltségű Centrex Zrt. is. Kérdeztük az MVM-et a végelszámolás indokáról, de nem válaszoltak.

A második jel pedig éppen a Centrexhez köthető. Nagy mennyiségben kereskedtek a térségben a Gazprom Exporttól származó gázzal, de előbb tavaly nyáron a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a társaság kérésére visszavonta a gázkereskedelmi engedélyét, idén március 1-től pedig szintén végelszámolás alá került - derült ki nyilvános cégadatokból.

Az Alapító 5/28/02/2022. számú határozatában döntött a CENTREX Hungária Zrt. végelszámolással történő megszüntetéséről 2022. március 1-jei kezdettel



- olvasható a cég beszámolójában.

Számai is azt bizonyítják, hogy nem arról van szó, hogy a Gazprom érdekeltségű társaság becsődölt volna. A cég 2020-as 15 milliárd forintos árbevétele ugyan meg sem közelíti a 2019-es 51,7 milliárdot, de a nyeresége így is 1,3 milliárd forint volt. A végelszámolás miatt pedig már a 2021-es számokat is lehet látni: 27,3 milliárd forintra ugrott az árbevétel, míg a nyereség 845 millió forint lett.

Nem a kivonulás volt az oroszok eredeti terve. „Az idén a Centrex már 580 millió köbméter gáz eladására készül, amelytől mintegy 45 milliárd forint árbevételt és 360 milliós üzemi eredményt vár” – nyilatkozta a Világgazdaságnak 2011-ben Szitó János, a társaság elnök-vezérigazgatója. A cikk szerint a Centrex által értékesített gáz kizárólag az orosz Gazpromtól származik, és egy 2028-ig szóló hosszú távú gázkereskedelmi szerződés alapján jut hozzá. A Centrex a beregszászi gázátadó mérőállomáson (tehát külföldön) adta el az Ukrajna felől érkező orosz gázt, azt a vevők léptették be a hazai gázhálózatba.

Az oroszok kivonulásának egyik oka éppen az lehet, hogy már egyre kevésbé van szükség az ukránokra. Tavaly szeptember 27-én az MVM CEEnergy Zrt. és a Gazprom tizenöt éves szerződést kötött a lakossági gáz szállításáról Szijjártó Péter külügyminiszter bábáskodása mellett. A Gazprom 3,5 milliárd köbmétert szállít Szerbia, 1 milliárdot pedig Ausztria felől Magyarországra, vagyis megszűnt a közvetlen szállítás Ukrajnából. Ellenben tavaly nyáron az Orbán-kormánnyal egyre jobb viszonyt ápoló Szerbiában megtörtént a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszer fizikai összekapcsolása.



Az új, délről érkező szállítási útvonalak elérhetővé válása azt eredményezte, hogy a régió egyre kevesebb forrást igényelt északi irányból. 2021. április 1-je óta leálltak az Ukrajnából a TranszBalkán vezetéken keresztüli szállítások. 2021. október 1-jén a Gazprom a beregdaróci betáplálási ponton sem szállít többet Magyaroszágra

- olvasható a MEKH 2020/2021-es földgázpiaci riportjában. Vagyis a régióba érkező orosz források nagy része déli és nyugati irányból érkezik.

Az MVM CEEnergy Zrt. is eleve csak tavaly július óta létezik, most már a két gazpromos közvetítő nélkül kell boldogulnia. Szijjártó Péter külügyminiszter a napokban beszélt arról, hogy az MVM leányvállalata, a CEEnergy és a Gazprom leányvállalata, a Gazpromexport közötti szerződéses viszony, valamint az elmúlt napok technikai tárgyalásai alapján lehetséges a brüsszeli szankciók megsértése nélkül, a szállító által előírt módon fizetni a leszállított földgázért.

A helyzetet az a szerencsés véletlen is megkönnyíti, hogy még éppen az orosz-ukrán háború februári kitörése előtt az orosz cégek kivonultak a magyar piacról, átadva a terepet az állami MVM-nek, amelyet azért az ellenzék által "Putyin KGB-s kémbankjaként" emlegetett orosz Nemzetközi Beruházási Bank 100 millió euróval, vagyis mintegy 36 milliárd forinttal meghitelezett 2020 őszén. A 15 éves futamidejű óriáshitel célja pedig a magyar energiaellátási hálózat nagyszabású korszerűsítése.