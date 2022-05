Magyarországnak és Szlovákiának felajánlhatják az orosz olajembargó alóli mentességet

Az Európai Bizottság megkímélheti Magyarországot és Szlovákiát az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó, előkészítés alatt álló embargó alól, a két ország orosz nyersolajtól való függősége miatt – írja a Reuters.

A Bizottság várhatóan kedden fejezi be a tárgyalásokat az Oroszországgal szembeni, immár hatodik uniós szankciócsomaggal kapcsolatban, amely megtiltaná az orosz olaj vásárlását. Az olajexport Moszkva egyik fő bevételi forrása.

Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól, a kormány többször is kijelentette, hogy nem csatlakozik az energiát érintő szankciókhoz, és Szlovákia is hasonló helyzetben van. Egy uniós tisztviselő szerint a Bizottság emiatt felajánlhat Szlovákiának és Magyarországnak „mentességet vagy hosszú átmeneti időszakot”.

Az olajembargót valószínűleg amúgy is fokozatosan vezetik be, és feltehetően csak a jövő év elejétől lépne teljes mértékben életbe.

Az EU olajimportjának 26 százaléka Oroszországtól függ, az EU-s országok a háború február 24-i kezdete óta közel 20 milliárd eurót fizettek Oroszországnak a Centre for Research on Energy and Clean Air nevű kutatószervezet szerint. (Reuters)