G7: Magyarország más országokhoz képest is nagyon sokat fizet az orosz gázimportért

Miközben a kormányzat már tavaly a kedvező árral kampányolt a Gazprommal kötött hosszútávú szerződés mellett, és a háború kitörése óta ez a narratíva még hangsúlyosabb lett, hazánk nemcsak a korábbiakhoz, hanem más országokhoz képest is nagyon sokat fizet az orosz gázimportért - írja a G7.hu.

A gazdasági portál szerint egyetlen olyan uniós tagállam volt februárban, amely drágábban vásárolta az orosz gázt, mint Magyarország: a főbb európai útvonalaktól eléggé elzárt Litvánia. Emlékeztetnek: februárban köbméterenként nagyjából 394 forintos átlagáron érkezett Magyarországra az orosz földgáz. Ez szinte pontosan a hatszorosa annak, amennyit a lakosság fizet ugyanezért, és több mint a hétszerese az egy évvel korábbi szintnek.

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csak találgatni lehet a pontos okokat, de a G7 szakértőkre hivatkozva megemlíti például, hogy Magyarország számára a jelek szerint – a tavaly aláírt szerződés alapján – most két hónapos eltolódással határozzák meg az árat, így abban sokkal gyorsabban és látványosabban megjelenik a tőzsdei jegyzések változása. Ha pedig ez a változás egy nagyon meredek felfutás, mint amit mostanában láthattunk, akkor más országokhoz képest előbb szembesülünk az árak drasztikus emelkedésével.

Egy másik ok, hogy az olajárindexálás alapján most kedvezőbb árak adódnak, így ez is a régebbi megállapodásoknak kedvez, és nem az olyan frisseknek, mint a magyar. Így fordulhat elő, hogy bár tavaly szeptemberben a legutóbbi szerződés aláírásakor Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta: kedvező formulában sikerült megegyezni az oroszokkal, most mégis szinte mindenki olcsóbban jut orosz gázhoz Magyarországnál - írta a lap.