Durva veszteséggel zárta az előző pénzügyi évét a Wizz Air

A cég szerdán kiadott éves gyorsjelentéséből kiderül, hogy a március 31-én záruló pénzügyi évében 642,5 millió eurós (mai árfolyamon mintegy 250 milliárd forint) veszteséget termelt a Wizz Air, ami meghaladja az egy évvel ezelőtti 576 milliós mínuszt – írja a hvg.hu. Bár a bevételei jelentősen nőttek az előző évhez képest (17 millióval több utasuk volt mint 2020-21-ben), az üzemanyagárak drágulása miatt mégis veszteségbe fordultak.

Amíg egy évvel ezelőtt 347,4 millió eurót költöttek üzemanyagra, addig a mostani üzleti évben ez 649 millióra nőtt - írja a lap.

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Váradi József vezérigazgató elmondta, hogy a 2023-as pénzügyi év első negyedévére is operatív veszteséggel számol a Wizz Air.

A kormány úgy gondolja, hogy a légitársaságok – köztük a Wizz Air – extraprofitra tettek szert az elmúlt időszakban, ezért nekik is különadót kell fizetniük. A szombati kormányrendeletből az is kiderült, mennyit: a légitársaságoknak az Európán belüli utazásokért 3900 forintot kell fizetniük utasonként, Európán kívüli utazásokért pedig 9750 forintot. A légitársaság május végén már azt is bejelentette, hogy mindezek miatt áremelésre készül.