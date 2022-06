Navracsics helyettese álproblémának tartja, hogy nincs megállapodás az uniós pénzekről

Mióta a lengyelek is megállapodtak az Európai Bizottsággal, már csak Magyarország nem fér hozzá az újjáépítési alap (RRF) pénzeihez. A magyar kormány 2021 tavasza óta nem tudja elfogadtatni a magyar tervet a közbeszerzési rendszer problémái, azaz korrupciós kockázatok miatt. Erre még idén novemberig lesz lehetőség, ha mégsem jön össze, akkor Magyarország elesik mintegy 2500 milliárd forinttól. Orbán Viktor kifejezetten a pénzek kialkudására hozta vissza a kormányában Navracsics Tibor volt uniós biztost. Ezért is meglepő, hogy a miniszter most álproblémának nevezte a megállapodás hiányát.

A momentumos Bedő Dávid hétfőn a parlamentben arról kérdezte Navracsics helyettesét, Latorcai Csabát, hogy mikor fogják hazahozni az uniós pénzeket. Rákérdezett arra is, mik azok az uniós elvárások, amiknek a betartása nem éri meg az uniós pénzek hazahozatalát vagy mit tesznek annak érdekében, hogy hazahozzák az EU-s pénzeket.



A válaszában Latorcai Csaba arról beszélt, hogy az alaprészekről szóló megállapodást meg lehetne kötni, mert ezek a pénzek járnak Magyarországnak, és az „Európai Unió bürokratái” csak zsarolni próbálják az országot, de ők nem engednek. Majd egy csokorba fűzte a Rogán-minisztérium legnagyobb slágereit:

„Nem fogjuk engedni, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, nem fogjuk engedni, hogy embargózzák a gázt, ezzel hidrogénbombát dobva a magyar gazdaságra, és bármennyire is szeretnék egyesek, továbbra sem fogjuk engedni, hogy az óvodás kisfiúkat rózsaszín tüllszoknyába öltöztetve kelljen óvodába hordaniuk a szülőknek.”

Latorcai azt üzente a momentumos képviselőnek, hogy biztosan hamarabb megérkeznek az uniós források, ha ők nem lobbiznak Magyarország ellen.

Bedő Dávid azzal vágott vissza, hogy ezek az indokok nem igazak, hiszen az európai uniós bizottság ülésén a kormány államtitkár-helyettese is elismerte, hogy a közbeszerzési törvények megváltoztatása jelenti az egyik legnagyobb akadályt. A kormány pénzfelhasználási gyakorlatát pedig ahhoz hasonlította, mint amikor valaki ebéd helyett cigit és visztkit vesz a kollégáinak a közös pénzből.

„Az, hogy még nem írtuk alá a megállapodásunkat az Európai Bizottsággal, álprobléma”

- jelentette ki Latorcai, aki azzal magyarázta az optimizmusát, hogy a megállapodástól függetlenül is ki lehet írni a pályázatokat. Ez így is van, a kormány tavaly nyár óta a központi költségvetés terhére előfinanszírozza a helyreállítási tervben szereplő projekteket. És amíg ezeket a pénzeket nem utalja át az EU, addig a a magyar pénzforgalmi hiányt és így az államadósságot növelik.