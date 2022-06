Nehéz pontosan megmondani, hogy hány olyan autó lehet Magyarországon, amelyiknek nagyobb a tankja 50 liternél, de Fojt Attila, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesülete elnökének durva becslése szerint a forgalomban lévő négymillió autó mintegy ötöde, tehát 700-800 ezer kocsi eshet ebbe a kategóriába.

Ez a furcsa adat azért lehet érdekes, mert a Mol a Facebook-oldalán jelentette be, hogy június 24-től a kutakon 50 litert lehet maximum tankolni (mindenből, nem csak a hatósági áras termékekből), aki pedig kannába (például fűnyíróba) vinne benzint, az mától piaci árat fizet az üzemanyagért. A piaci ár pedig brutális:

95-ös benzin: 778,9 Ft/liter

Gázolaj: 832,9 Ft/liter

"A limitet aszerint határoztuk meg, hogy mi az a mennyiség, ami a lakossági felhasználók számára elegendő, a jellemző átlagos tankolást meghaladja" - magyarázta az olajtársaság. A Mol után egyébként az OMV is bevezette az 50 literes korlátozást a kútjain. A jellemző átlagos tankolás valóban bőven 50 liter alatt van, például Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint az autósok többsége 5-10 ezer forintért szokott tankolni, ami 10-20 liter üzemanyagot jelent. "Szorul a hurok, egyre kevesebben élvezhetik a hatósági árat. Fokozatosan szűkül a kör, mint amikor a békát nem rögtön forró vízbe dobják, hanem lassan forralják alatta a vizet" - mondta lapunknak az ügyvezető. Bujdosó Eszter is tapasztalt olyan anomáliát, mint amilyennel kollégánk és több olvasónk is szembesült: ha valaki 50 liternél többet tankolt, akkor a teljes mennyiséget a piaci áron adták, nem csak az 50 liter feletti részt.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az ilyen trükközésre nem igazán lesz sokáig lehetőség, mert elvileg minden egyes kútoszlopot be lehet úgy programozni, hogy 50 liter után automatikusan leálljon. A szakember úgy látja, hogy összességében nincs min csodálkozni, hiszen régi közgazdasági tétel, hogy a hatósági ár előbb-utóbb termékhiányt okoz. A benzin esetében erre főleg a nyári hónapokban van nagyobb esély, hiszen a turizmus miatt ilyenkor még nagyobb a fogyasztás. "Pánikra nincs ok, de ez már egy jelzés, hogy kevesebbet kellene fogyasztani" - mondta Grád. Szerinte törvényszerűen be kellett következnie az újabb korlátozásnak, mivel a hatósági ár miatt legalább 20 százalékkal növekedett a fogyasztás, ellenben a korábbi import teljesen eltűnt a piacról, hiszen Magyarországon csak jelentős veszteséggel, hatósági áron tudnák eladni a drágábban vett benzint, így egyedül a Mol maradt versenyben.

A különböző korlátozások még egy ideig biztosan velünk maradnak, a cél vélhetően a nyári időszak túlélése, hiszen a kormány június közepén döntött úgy, hogy október 1-jéig 480 forint marad a benzin. Ennek talán már Hernádi Zsolt Mol-vezér sem örül, aki a választások előtt Gulyás Gergely miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón nyugtatta a lakosságot, állítva, hogy nem lesz benzinhiány. Ellenben június elején már úgy nyilatkozott, hogy túlkereslet van, ezért muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást, és ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást.

A DK szerint amúgy pont ez történik. "Megkezdődött a benzinárstop lassú és fokozatos kivezetése. A legutóbbi korlátozások még nagyon kevés embert érintettek, a mai korlátozások már egy kicsivel több embernek okozhatnak fejfájást és így fog ez folytatódni, amíg már csak nagyon kevesen és keveset tankolhatnak hatósági áron" - közölte a legnagyobb ellenzéki párt, amely nem vezetné ki a benzinárstopot.

Érdemes még egy pillantást vetni Szlovákiára, ahol Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal ellentétben semmilyen intézkedést nem vezettek be az üzemanyagárak jelentős emelkedésének mérséklésére. Ennek köszönhetően pedig csak mostanában érkeznek az első olyan hírek, hogy a kisebb benzinkutakon kevesebb az üzemanyag, a nagyobb kutakon, mint a Slovnaft, az OMV, valamint a Shell állomásain sincs hiány.