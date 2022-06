Hernádi Zsolt júliustól már megemelné a benzinárat

Interjút adott a Mandinernek Hernádi Zsolt, a Mol-vezér pedig a lapnak többek között elmondta: júliustól ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. "Legalábbis ellátásbiztonsági szempontból ez lenne a célszerű. De ez a kérdés nem a miénk. A mi felelősségünk a döntéshozók tájékoztatása" - fogalmazott Hernádi Zsolt.

Szerinte most azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, ezért úgy látja, muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is.

Egyre gyakrabban hangoznak el javaslatok, mint a tömegközlekedés támogatása, a nagyvárosi autómentes hétvégék. A rászoruló rétegeket pedig célzott támogatással kell és lehet segíteni

- ötletelt Hernádi Zsolt.

Az üzletember szerint ugyanakkor ha Orbán Viktor nem küzdött volna Brüsszelben, akkor nem az lenne most a kérdés, mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy van-e egyáltalán. Emlékeztetett: az importpiacon eddig egyedül az OMV maradt talpon, most ő is elesett, nem lesz képes ellátni a kútjait. Nemcsak azért, mert ársapka van, hanem mert nem rendelkezik elegendő mennyiségű áruval. Hernádi szerint képtelenség 10-15 százaléknyi árukiesést egyik napról a másikra pótolni.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Mol-vezér a különadó miatt nem aggódik. "A vállalat különadó formájában hamarosan akkora összeggel járul hozzá a magyar költségvetéshez, amekkorát magyar ember nem nagyon látott. Jelen állás szerint ki tudjuk fizetni az összeget (250 milliárd forint)" - mondta Hernádi Zsolt a Mandinernek.

Közben Brüsszel nem érti, hogy a külföldieknek miért kell többet fizetniük a benzinért.