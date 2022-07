Mindenki készüljön föl lelkileg, ha még nem tette: ezen a nyáron végig nagy szívás lesz repülni

Nem bírják az utasrohamot a járvány alatt meggyengült, súlyos munkaerőhiánnyal küszködő repterek és légitársaságok.

Hatalmas késések, járattörlések, elkevert csomagok, bosszankodó utasok világszerte.

A helyzet javulására nem lehet számítani.

Mi a helyzet Ferihegyen?

Napok óta érkeznek a horrortörténetek a világ különböző reptereiről, olvasóink is rendre rettenetes utazási élményeiről számolnak be be. Írt olyan olvasó, akinek Londonból Budapestre induló járata tíz órát késett, és végül hajnali fél négyre érkezett meg. Másnak ugyanezt az útvonalat hatórányi várakozást követő járattörlés után, az eredetileg tervezett indulás után két nappal, Bécs érintésével sikerült megtennie. (Fontos tudnivalók: mit tehetsz, ha késik a géped vagy törlik a járatodat? )

Egy biztos, nincs egyszerű dolga annak, aki repülővel utazna nyáron, és nincsenek könnyű helyzetben a légitársaságok sem. Hétfőn éppen a tömeges járattörlések miatt kényszerült lemondásra az EasyJet légitársaság operatív igazgatója, Peter Bellew. A késésekre, járattörlésekre és a földi kiszolgálás nehézségeire jobb, ha előre felkészül az ember, mert a helyzet nem tűnik gyorsan megoldhatónak.



Az okok



A jelenség nem kizárólag a Budapestről indulókat érinti, világszerte megfigyelhető. A Guardian nemrég arról írt, hogy több százezer ausztrál nyaralását tette tönkre a csapadékos időjárás, az iskolai szünidő miatt megnövekedett utazási kedv, a légi szektor munkaerőhiánya és az ebből eredő műszaki problémák összessége. További bonyodalmat okozott, hogy a repülőterek hónapok óta kérték, hogy a belföldi utasok a dolgozók létszámhiánya miatt két órával az indulás előtt érkezzenek, azonban egyesek túlzottan óvatosak voltak, és a kértnél sokkal korábban futottak be, torlódást okozva a terminálokon.

A covid előtt több mint 30 ezer ember dolgozott a sydney-i repülőtéren. A becslések szerint 15 ezer munkahely szűnt meg a járvány alatt. A repülőtér jelenleg kétségbeesetten próbál 5 ezer munkahelyre embert találni a biztonsági, a földi kiszolgáló és poggyászkezelő egységeknél.

Amerikában is a légi szektorban dolgozók létszámhiánya és a megugrott utasszám okoz gondot. A The New York Times szerint pénteken, szombaton és vasárnap közel hétmillió utas árasztotta el az amerikai repülőtereket. A július 4-ei ünnepi hétvégén, péntektől vasárnapig a FlightAware, a járatokat nyomon követő weboldal szerint az Egyesült Államokon belüli, oda tartó vagy onnan induló járatokat üzemeltető légitársaságok több mint 1400 járatot töröltek, emellett több mint 14 ezer késett.

Londontól Amszterdamon át Berlinig kaotikus jelenetek játszódnak le a repülőtereken, a jegyárak és a járattörlési adatok azt mutatják, hogy a zűrzavar Európában összpontosul – írja a Bloomberg.

A cikkben a földi kiszolgáló személyzet létszámhiányát nevezik meg a késések és járattörlések legfőbb okaként. A munkaerő pótlása viszont nem megy egyszerűen. A helyzetet sztrájkok súlyosbítják, mivel az infláció magasabb bérkövetelésekhez vezet a szektorban. Fontos részlet, hogy a földi kiszolgáló személyzetnek gyakran olyan műszakban kell dolgoznia, ami nem összeegyeztethető a családi vagy szociális élettel. Az elvégzendő munka ráadásul fizikailag megterhelő lehet, és a fizetés nem kompenzálja a munkavállalót a kellemetlenségekért.

A következmények

A Budapest Airport közleménye szerint az európai légiközlekedési problémák Budapesten is éreztetik a hatásukat. Az okok:

a covid utáni légiforgalom dinamikus növekedése;

az Európa-szerte korábban sosem tapasztalt munkaerőhiány.

Az európai kiszolgálás akadozása miatt a feladott poggyászok sem mindig érkeznek meg a tulajdonosaikkal egy időben a reptérre.

„Optimális esetben az induló állomáson hagyott poggyászok még aznap, egy másik járattal megérkeznek, de az is előfordulhat, hogy csak 1-2 napos késéssel jutnak el Budapestre. Ez az eset kizárólag érkező járatoknál fordul elő, a budapesti repülőtéren minden járat minden csomagja felkerült és fel fog kerülni az adott repülőgépre” – ígéri a Budapest Airport.

A közleményben ugyanakkor az is olvasható, hogy a repülőtér utaskezelésében a Budapest Airport partnereként több más cég is részt vesz.

Magyarországi helyzet

Kérdésünkre a Budapest Airport azt írta, a járvány miatt bevezetett korlátozások megszüntetésével, a nyár beköszöntével párhuzamosan folyamatosan erősödik az utazási kedv. A forgalom fokozatosan, lépésről lépésre épül vissza. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér májusban érte el az elmúlt két év legmagasabb utasszámát.

A májusi utasforgalom meghaladta az 1 millió főt, ami 2021 azonos időszakához képest 1130 százalékos növekedést jelent, ám a 2019-es év májusi forgalmának mindössze 80 százaléka. 2022-ben a továbbiakban a forgalom a járvány előtti szint 80-85 százalékát fogja elérni a prognózisok alapján.

A Budapest Airport szerint a járattörléseket két dolog befolyásolja:

A nap végére felhalmozott késések. Az egy nap több útvonalon közlekedő repülőgépek esetében az utolsó járat már nem indul el, mivel addigra a fogadó repülőtér bezár.

A munkaerőhiány. Más repülőtereken nem tudják kiszolgálni az adott járatot, így a gép nem érkezik meg Budapestre.



A Budapest Airport közleménye alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren heti szinten 10-15 üzemelési okból történő járattörlés tapasztalható – légitársaságoktól függetlenül –, ami összességében nem sok a járatok teljes számához viszonyítva.