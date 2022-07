Nem tetszik a katatörvény módosítása a Pest megyei iparkamarának

Közleményt küldött körbe a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a katatörvény miatt kedden, írja a 24.hu. A közleményben azt írják, hogy rengeteg észrevétel, vélemény és javaslat érkezett hozzájuk, a félreértések elkerülése végett ezért tisztázni akarnak ezt-azt.

A kamara szerint rendelkezésre állt a megfelelő idő a törvényhozók számára a módosításra, ugyanis 2019 októbere óta szó van róla. Mindig is egyetértettek abban, hogy a kisvállalkozók számára legyen nyitott a katázás, ne adóoptimalizálási szándékkal használják ki. Ezután komorabb hangnemben azt írják:

“Az országgyűlés által elfogadott kata-módosítások azonban messze túlléptek a jogalkotó meghirdetett és a kamara által támogatott céljain, valójában tartalmilag olyan vállalkozók részére is elérhetetlenné tették ennek az adózási konstrukciónak a folytatását, akik eddigi jogkövető magatartásukkal nem szolgáltak rá arra, hogy a módosítás azonos módon kezelje őket a törvény kiskapuit igénybevevő nyerészkedőkkel.” Szerintük az országos iparkamara is azt javasolta, a változtatások csak 2023. január 1-én lépjenek hatályba, ezt fenntartják, mivel sok vállalkozó éves szerződésekkel rendelkezik. Problémásnak tartják még, hogy a kata valorizációjának elmaradásával nem oldották meg az alacsony nyugdíj- és tb-ellátási jogosultságot, hogy 12 millió forint feletti árbevétel esetén a vállalkozások túllépik az alanyi áfa-mentesség értékhatárát, ezzel a kata bevételi korlátját, hogy nagy adminisztrációs terhet ró az érintettekre az év közbeni váltás, valamint hogy mellékállásban és kiegészítő tevékenységként is legyen választható a kata.

“Javasoljuk a gazdaság fehérítése érdekében, hogy a KATÁ-s vállalkozások számára legyen lehetőség az Art.(adózás rendjéről szóló törvény) szerinti kifizetők részére számla kiállítására” - írják.

A kamara az előzetes egyeztetések alatt is felhívta a figyelmet arra, hogy megfelelő kormányzati kommunikáció kéne, hogy a vállalkozók megismerhessék a módosítások mögötti célt és érveket. Szerintük fontos lenne, hogy az alternatív adózási módszerekről, például az átalányadózásról a kormány és a NAV közérthető tájékoztató anyagokat tegyen elérhetővé, esetleg tartson rendezvényeket ezekről.