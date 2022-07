Márki-Zay: Ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusztus 20-án?

Négy-négy pro és kontra érvet hozott fel Márki-Zay Péter arról, hogy lemondja-e az augusztus 20-i tűzijátékot Hódmezővásárhelyen. A polgármester szerint a lemondás mellett szól

a gazdasági válság,

hogy a kormány így is rengeteg pénzt költ a budapesti tűzijátékra,

hogy nem szeretik a kutyatartók,

hogy sok támadást kapna, főleg az ellenzéktől, ha nem mondaná le.

Mégis jó lenne megtartani, mert

már folyamatban van a szerződéskötés, ráadásul katás vállalkozóval,

csak 1,5 millió forintba kerül,

a kormány „adóemeléssel teszi tönkre a családok nyaralását, elveszi a gyerekektől minden örömüket, erre a város még az ingyenes szórakozásukat, sokuknak az év egyik legnagyobb (ingyenes) élményét is el akarná venni tőlük, éppen a legszegényebbeket fosztva meg attól, amire a gazdag gyerekeknek szilveszterkor még otthon is telik - ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusztus 20-án?”

jót tesz a helyi idegenforgalomnak.

Az érvek felsorolása után a volt miniszterelnök-jelölt arra jutott, nem mondja le a tűzijátékot, ellentétben például a székesfehérvári, a miskolci vagy a pécsi polgármesterrel.

Márki-Zay egy múlt heti katás tüntetésen Fotó: Németh Dániel/444

„Az elmúlt négy évben a legaljasabb hazugságokat, családi és személyes támadásokat is kiálltam, így talán elnézik nekem, ha ebben a helyzetben is felvállalom a kritikát a véleményemért: szerintem inkább a rászoruló gyerekek, mint az általam is kedvelt kutyusok, inkább a szenvedő kisvállalkozók, mint a kritikusok és politikusok, és inkább az adott szó becsülete, mint másfél millió forint megtakarítás a szavunk és ígéretünk megszegésével - Hódmezővásárhelyen hadd legyen tűzijáték augusztus 20-án!”