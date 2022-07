Orbán tusványosi beszéde elnyerte az orosz állami tévé elismerését

Orbán Viktor tusványosi beszédében sok szó esett az orosz-ukrán háborúról, olyan kontextusban, amiből már a hétvégén sejteni lehetett, hogy az orosz propaganda megnyalja majd utána mind a tíz ujját. A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy rossz politika volt a nyugat részéről felfegyverezni az ukránokat és szankciókkal sújtani Oroszországot, hogy azért tört ki a háború, mert a nyugati vezetők - akiket ráadásul oroszosan zapadnyikoknak nevezett - nem voltak hajlandók garantálni, hogy Ukrajna sosem lesz a NATO tagja, és hogy ha Trump és Merkel maradt volna hatalmon az Egyesült Államokban és Németországban, akkor nem lenne háború, „de nem volt ilyen szerencsénk”.

Ez utóbbi mondat annyira tetszett az orosz állami tévé egyik vezető arcának, Vlagyimir Szolovjovnak, hogy be is játszotta politikai „vitaműsorában”, hogy arra reagáljanak a meghívott szakértő vendégek, akiknek az álláspontjában nyilván nincsenek túl nagy eltérések.

Szolovjov mélyen egyetértett Orbán állításával, hozzátéve, hogy Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor közös értékeket vall, és ugyanúgy látja a dolgokat.

Szolovjov műsoráról a Daily Beast írt cikket, de alapvetően nem az orbános részek miatt, ennél ugyanis jóval cifrább dolgok is elhangoztak az adásban. Szolovjov például arról beszélt, hogy Zelenszkij fasiszta rezsimje a világ minden részére képes bérgyilkosokat küldeni, hogy leszámoljon azokkal, akik neki ellentmondanak, így félő, hogy Tucker Carlson trumpista amerikai tévés műsorvezetőt is meg akarja majd öletni. Talán nem is kell elmagyaráznom, hogy mindez miért érdekes kijelentés egy olyan embertől, akit Putyin maga tüntetett ki a munkájáért.



Szolovjov arról is beszélt, hogy izgalmas lesz az ősz, eltolódhat a globális egyensúly, részben például azért, mert az Egyesült Államokban időközi választások lesznek, és a Republikánus párt megszerezheti a többséget az amerikai törvényhozásban. Az pedig csodás lenne, mondja Szolovjov, ha Trump és politikai mozgalma visszatérne, mert akkor Kalifornia és New York megőrül, Amerika a saját belharcaival lesz elfoglalva, a nemzetközi jelenléte pedig gyengül. Andrej Szidorov, a moszkvai állami egyetem politológus professzora, az orosz állami tévé megfejtős műsorainak rendszeres vendége ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy az amerikai politikai rendszer sokkal stabilabb, mint az európai, és sajnálkozva értekezett arról, hogy Trump erősödése a politikai ellenfeleit, az oroszok főgonoszának számító demokratákat is konszolidálja.