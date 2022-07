Békesi László: Egy öregedő, rossz hangulatú, szomorú, beteg társadalomnak kellene egyre jobban teljesítenie, de ez lehetetlen

Békesi László közgazdász professzor volt a Friderikusz Podcast legutóbbi vendége, miután nagy nézettséget produkált a 2014-es interjúja, aminek több gazdaságpolitikai következtetése is beigazult.

A Németh- és a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere most hosszan beszélt a katázásról, a rezsicsökkentésről, az Orbán-kormány gazdaságpolitikájáról és az orosz-ukrán háborúról is.

Az egykori MSZMP-MSZP-tag Békesi László szerint az ársapkát nyilvánvalóan nem lehet már fenntartani. Először szeptemberben fognak szembesülni az emberek a rezsinöveléssel, a gázfogyasztás szinte elviselhetetlen terheket fog jelenteni.

A kormány a választásokra készülve példátlan költekezéssel, fél év alatt 1500 milliárd forintos állami többletkiadással vásárolta meg a szavazókat, hogy elkerülje a bukással együtt járó jogi és morális következményeket – mondta.

Orbánék – a jegybank fedezetlenpénz-kibocsátásával – felturbózták a gazdaság növekedését, elképesztő méretű vásárlóerőt zúdítottak a gazdaságra a kedvező nemzetközi környezetben, nem számolva azzal, hogy a növekvő kereslet bele fog ütközni a szűkös kínálatba.

Az infláció megállítására hozott kormányzati intézkedések növelik az inflációs nyomást, az üzletek a hat alapvető élelmiszer árstopja miatti veszteséget a több ezer másik élelmiszeren behajtják. Békesi szerint ordas hazugság, hogy ezekkel az intézkedésekkel képesek megvédeni a magyar családokat és gazdaságokat.

Az államnak előnyös lehet az infláció, hiszen növekednek az állam bevételei, ilyen nehéz és elhibázott gazdaságpolitika után az állam egyik eszköze a tudatosan fent tartott infláció.

Békesi szerint azért kellett a katázást (a legalizált adócsalást) ilyen gyorsan megszüntetni, hogy Orbánék – a hitelességük helyreállításának érdekében – el tudják hitetni a külföldi befektetőkkel, hogy véget vetnek a felelőtlen költekezésnek, elkezdik a gazdaságot stabilizálni, és ennek érdekében még népszerűtlen intézkedéseket is hajlandó hozni.

A rezsicsökkentés részbeni eltörlése is a hitelezőknek szimpatikus lépés lehet. Ugyanakkor szerinte az eddigi katázókat arra kényszerítik, hogy máshova menjenek vagy megalkudjanak a rendszerrel.

Ettől még senki sem fogja gondolni, hogy a magyar gazdaság problémái megoldódnának, de az egész orbáni gazdaságpolitika lényege, hogy kifelé próbáljuk elhitetni azt, ami a valóságban nem igaz – véli az egyébként már 80 éves Békesi, aki szerint a presztízs- és nagyberuházásokhoz – amik lopakodva egy olimpia megrendezését teszik lehetővé – nem nyúl hozzá a kormány.

Nyilván nem igaz, hogy csak a háztartások negyedét fogja a magasabb rezsi érinteni, és egy átlagjövedelmű családnak egy havi több 100 ezer forintos költségnövekedéssel nem lehet mit kezdeni – mondja Békesi, aki szerint a magyar társadalom tűrőképessége hihetetlenül magas, de lehet, hogy kimennek majd az utcára.

Békesi arra tippel, hogy amikor kiderül, hogy több embert érint a rezsinövelés, azt fogják mondani, hogy meghallgatták az embereket, és ezért hajlandók megemelni a fogyasztási számokat, így mondjuk novembertől már 20 százalékkal magasabb lesz az átlagfogyasztás, erre mondhatják, hogy megint ők azok, akik megmentik a magyar embereket. A kormány a saját hülyeségétől védi meg majd az embereket, és majd a megmentő szerepében tetszeleg.

Orbán arról beszél, hogy a világ igazságtalan volt, mi mindig többet adtunk, mint amennyit kaptunk, a világ adós nekünk, és ezt be fogjuk hajtani – Békesi szerint Orbán minden egyes gondolatával minden felelősséget másokra hárít (Brüsszel, Soros, Gyurcsány, kommunisták).

Egyedül megyünk szembe a forgalommal az autópályán, olyan iszonyú csapdában vergődik az ország, amiből nincs kilábalás – mondja Békesi, aki szerint az elmúlt 10 évben kb. 600 ezer munkaképes felnőtt ment el, és a fiatalok 80 százaléka külföldön képzeli el a jövőjét, így további több 100 ezer ember külföldre távozásával számolhatunk. Azt mondta:

„Egy csökkenő, elöregedő, teljesítményében egyre rosszabb teljesítményt nyújtó, kifejezetten rossz hangulatú, szomorú, beteg társadalomnak kellene egyre nagyobb teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy az ország működését és legalább az eddigi életnívót fenn lehessen tartani. Ez fizikailag lehetetlen, gazdaságilag lehetetlen, morálisan lehetetlen. Ez pedig drasztikusan és egyértelműen azt jelenti, hogy előre, több generációra az országnak a jövőjét ez a rezsim fölélte. Ez az igazi probléma.”

Az orosz-ukrán háborúról azt mondta, nincs olyan gazdasági érdek, ami a minimális emberi szolidaritást felülírná. A semmivel nem indokolható rablóháború emberek millióinak okoz szenvedést, morálisan a legcinikusabb és legzüllöttebb álláspont az, hogy nem vagyunk hajlandók egyértelműen elítélni a putyini agressziót.

Békesi szerint a szankcióknak nincs alternatívája, és ordas hazugság, hogy az EU-nak nagyobb kárt okozna, mint Oroszországnak. A szankciók kivéreztetik Oroszországot, az lényegtelen, hogy Putyinék mit állítanak erről, a tartalékaik fogynak, mert az ázsiai országok nem tudják átvenni a piacot.

Az, hogy Orbán a békét szorgalmazza, azt jelenti, hogy Ukrajnának bele kellene törődnie a területveszteségbe és az oroszok pusztításába. Békesi szerint életveszélyes, hogy Orbán szerint természetes, hogy az oroszok egyre nyugatabbra vonulnak, hogy minél távolabb legyenek az Oroszországot elérni képes fegyverek.

Az EU-ban már mindenki azzal ért egyet, hogy az egyhangú határozathozatal helyett a minősített többség is legyen elég, hogy Orbán ne tudjon visszaélni vele. Szijjártó elment Lavrovval alkudozni, hogy a gázzal, amit kapunk, Szerbiával kereskedhessünk, a haszon pedig a kormányé vagy a klientúra vállalataié legyen.

Békesi szerint Putyinnak létkérdés, hogy legyen olyan EU-s partnere, aki az egységes fellépést meg tudja akadályozni. Putyinnak Orbán addig érdekes, amíg tud bomlasztani az EU-ban, de Békesi szerint még ijesztőbb, hogy a Putyin-Orbán találkozón még Kárpátalja visszacsatolása is szóba kerülhetett. Orbánnak Tusványoson is ködös szövegei voltak, amik alapján ez nem kizárható. Eszement, hogy megpróbálják Magyarországon is eladni azt a minősíthetetlen agressziót, amit Oroszország művel – mondja Békesi, aki szerint az emberek többsége nem tételezi fel, hogy ilyen gátlástalanul mer egy ország vezetője az egész világ előtt hazudni, de Orbán Európában persona non grata lett.

Arról, hogy Rogán Antalék 75 milliárdból folytathatnak kormánypropagandát, és ezt lenyeli a társadalom, azt mondta, hogy ez akkora nagyságrend, amit az átlagember nem ért, szemben egy 30 milliós sikkasztással. A magyarok 60 százaléka olyan helyen él, ahol csak a fideszes médiát érik el, a többségük úgy gondolja, hogy amit bemondanak, az biztosan igaz.

Békesi szerint az EU nem képes felfogni, hogy Orbán ennyire gátlástalan, és minden alkalommal csodálkoznak, amikor a miniszterelnök átveri őket. Minden jel arra mutat, hogy nem hisznek Orbánnak, és komoly garanciát akarnak bevezetni, hogy ne lehessen megvezetni az EU többségét. Perdöntő lesz a vétójog megszüntetése – mondja Békesi.

Szerinte akkora lehet a válság, hogy az ország finanszírozhatóságának kedvéért a nyugdíjasok juttatásaihoz is hozzányúljanak, és ez azért is elképzelhető, mert eddig sem az emberek érdekelték a kormányt.

A külső támogatások nélküli potenciális növekedés évi 1 százalék körüli lenne (járvány és háború meg szankciók nélkül), az elmúlt évekbeli 4-5 százalékos, EU-s átlag feletti növekedés az uniós támogatásoknak köszönhető, ami a Marshall-terv hatszorosának felel meg.

Orbán szerinte végtelenül primitíven egyszerűsítette le, hogy a forint árfolyama a dollár erősödése miatt romlik, hiszen a forint nagyságrendekkel jobban romlik a térség többi pénzénél, de még a háborús hrivnyánál is rosszabb.

Békesi szerint az egyszeri hatásokat kiküszöbölő maginfláció már ma is kb. a kétszerese az inflációnak, és addig lényegesen nem tud csökkenni, amíg minden gazdaságpolitikai tényező nem kezdi el az egyensúlyi viszonyok javítását, Orbánék ezt nem akarják és tudják megcsinálni, így évekig együtt kell élnünk az inflációval.

Békesi szerint lenne erre megoldás, de nem ezzel a kormánnyal és gazdaságpolitikával. Szerinte minden gond ellenére, évi 1-2 százalékos növekedéssel ki lehet húzni a következő négy évet, de ha nincs EU-s támogatás, 1-2 százalékos recesszió várható. Spórolni muszáj, amíg tudunk (az emberek elkezdtek tömegével kályhát venni), de nyilvánvaló, hogy az egyik menekülőút az eddiginél is nagyobb szabálykerülés lesz. Azokról, akik már most is alig bírnak megélni, azt mondta: „Nincs ötletem.”