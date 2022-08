Az olajcégek harmada szállt be a stratégiai készletek megcsapolásába

A felszabadított készletek átadása szerdán megkezdődött – válaszolta lapunknak a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ). Mivel a tavaszról elhalasztott karbantartás miatt leállt a Mol százhalombattai finomítója, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton jelentette be, hogy a kormány az áruhiány kialakulásának megelőzése érdekében felszabadítja a hazai kőolajtermék-tartalék mintegy negyedét. Az MSZKSZ hétfőn értesítette az érintett tagvállalatokat, hogy a felszabadított 184 millió liter gázolajmennyiségből mennyit jogosultak vásárolni.

„24 tagvállalatunk vételezhet a biztonsági készletből. A 24 tagvállalatból 9 jelezte vételi igényét, amellyel a felszabadított mennyiség 92 százalékát (mintegy 169,5 millió liter) értékesítjük. Az adásvételi szerződéseket aláírtuk, azonban a cégenkénti pontos mennyiségekről nem áll módunkban felvilágosítást adni, mivel azok üzleti titok részét képezik”



– írta a szövetség.

Az MSZKSZ-nek jövedéki adó és általános forgalmi adó nélkül 292,6 forintos literenkénti áron kell értékesítenie (bruttóban éppen 480 forint) a készleteket. Mivel 24 tagvállalatból csak 9 él a vásárlási lehetőséggel, ezért úgy tűnik, hogy a tranzakció összességében nem túl csábító. „Az MSZKSZ kőolaj szekciójának tagjai a felszabadított készletből a kormányrendeletben meghatározottak szerinti mennyiséget jogosultak megvásárolni. Megértését kérjük, hogy nem áll módunkban további információt nyújtani” – közölte lapunkkal az OMV.

Az biztos, hogy a 170 millió literrel számolva a bevétel mintegy nettó 50 milliárd forint körül lehet. Az is elég valószínű, hogy a Mol ebből legalább 100 millió litert vásárolt, ami nettó 30 milliárd forint kiadással járhat.

A holtankoljak.hu adatai szerint péntektől csökkennek a piaci üzemanyagárak. A benzin esetében ez literenként 8 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 9 forint a csökkentés mértéke. A lakosság számára érvényes 480 forintos hatósági ár változatlan. A piaci átlagárak pedig az alábbiak szerint alakulnak péntektől a kutakon:

95-ös benzin: 691,9 Ft/liter

Gázolaj: 737,9 Ft/liter

A stratégiai készletből vásárló olajipari cégeknek tehát semmi nyereségük sincs (illetve ha szállítás és a forgalmazás költségeit is számoljuk, masszív veszteségük van) azon az üzemanyagon, amit hatóságon áron értékesítenek. A kormány ennek ellenére rendeleti úton 25-ről 40 százalékra növelte a befizetendő különadót, amit viszont a tavalyi nettó árbevétel alapján számolnak ki. A Mol esetében persze bőven van miből kifizetni, hiszen 2021-ben rekordösszegű eredménnyel zártak és az igazgatóság 241,9 milliárd forintos osztalékfizetést javasolt. Az Oroszországból származó kőolaj beszerzési ára és a világpiaci olajár különbözete okozta az elképesztő hasznot.

Az MSZKSZ tárolótelepeiről legkésőbb szeptember 15-ig kell elszállítani a megvásárolt gázolajat, amire meglehetősen szomjaznak a benzinkutak. Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke hétfőn az RTL Híradónak azt mondta: van olyan benzinkút, ahol nincs dízel, de van olyan is, ahol már semmit sem lehet kapni, így rövid időn belül országos problémák lehetnek a gázolajellátással Magyarországon. A most lecsapolt stratégiai tartalékot persze előbb-utóbb vissza is kell majd valakinek tölteni 2023. április 1-ig. Erre a szövetség pályázatot hirdet majd a tagok körében, persze kérdés, hogy lesz-e egyáltalán önként jelentkező, mert azt még senki nem tudja, milyen áron lehet majd beszerezni a visszatöltendő 170 millió gázolajat.