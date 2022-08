Új dandártábornokat kaptak Rogán Antal titkosszolgálatai

Rogán Antal javaslatára a köztársasági elnök nemzetbiztonsági dandártábornokká léptette elő Májer Zsolt nemzetbiztonsági ezredest, Németh Attila nemzetbiztonsági ezredest és Keller László nemzetbiztonsági alezredest. Az erről szóló határozat csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben. A hvg.hu megjegyezte, hogy ez előléptetés Keller esetében ez rögtön két rendfokozatnyi ugrást is jelent.

Az új kormányban Rogán Antalhoz került a polgári titkosszolgálatok felügyelete. Erről a miniszteri meghallgatásán arról beszélt, hogy a szolgálatoknak a „háborús propaganda” ellen is fel kell lépniük. Rogán ide sorolta azokat a törekvéseket is, amik „bármilyen információval vagy propagandával azt a hazug látszatot keltsék, hogy egyébként olyan politikát kell folytatnunk, aminek a végén a magyar emberek fizetik meg a háború árát”. A miniszter elvárja, hogy „az ezzel kapcsolatos propagandát is tárják fel, mondják meg nyíltan ki csinálja, miért csinál ilyet”. Június elején már lecserélték a titkosszolgálatok addigi vezetőit, majd 50 százalékkal (30 milliárddal) megemelték a szervek költségvetését.