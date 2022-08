Ezt a házat menekültek építették, mi is azok vagyunk

Fél, hogy milyen hely lesz 20 év múlva Magyarország, amikor esetleg már öreg ahhoz, hogy váltson? Van nélkülözhető húszmillió forintja és pár hasonló gondolkodású barátja? Dobják össze a pénzt, irány Dél-Franciaország, vegyenek meg egy lepukkant kúriát egy kis hegyi faluban, újítsák fel fogadónak, és járjanak ki a családdal minden évben. Aztán, ha egyszer úgy fordul, ott is maradhatnak.

A 90-es évek budapesti éjszakájában nehéz volt nem belebotlani Derdák Andrásba. A Twitterén még ma is az a régi profilképe látható, amin narancssárgára festett lobonccal bámul a kamerába. A pörgős, excentrikus kulturális menedzser alapította és vezette 13 évig az óbudai Banán Klubot, aztán a Millenáris művészeti igazgatója lett, majd 2006-10 között a Párizsi Magyar Intézeté. Onnan a dél-franciaországi Montpellier-be költözött, kétlaki életet élt Budapest és új otthona között, és kulturális fesztiválok, köztük a Sziget képviseletéből tartotta fent magát. A járvány miatt aztán megszűntek a bevételei, és amikor kiderült, hogy a 2021-es év fesztiváljai is elmaradnak, bezárta a cégét.

„Vakartam a fejem, most mi lesz. 30 éve csináltam a fesztiválosdit. Állni a színpad szélén és nézni, ahogy hatvanezer ember ugrál Manu Chaóra, még ma is nagy flash, és bár a szervezés, a kitalálás még mindig érdekel, mára elsősorban a cégvezetés, az adminisztráció lett a dolgom.”

Derdák András, 2022 július.

Derdák a feleségével és a kislányával Montpellier belvárosában bérel lakást, de ez a bevételek elapadása miatt hosszabb távon terhessé vált. Az elővárosok valamelyikében olcsóbban ellakhattak volna, de azt rossz kompromisszumnak érezték város és természet között, ezért még távolabbi helyekben és nagyobb életmódváltásban kezdtek gondolkozni.

„Úgy voltam vele, hogy milyen jó lenne a szüleink rossz példáját szem előtt tartva időben elkezdeni felkészülni az öregkorra: a barátokkal együtt megveszünk valahol messzebb egy nagyobb tanyát, ahol 10-12 ház van egymás közelében. Mindenki külön lakik, de vannak közösségi terek is, és úgy élünk egy őrült kommunában, mint a pingvinek. Ilyen helyek tényleg léteznek errefelé, franciául mas-nak hívják, ez egy átmenet a farm és a tanya között.”

A kommunás tervből aztán nem lett semmi: se Derdák felesége, se a francia és a magyar barátok nem voltak elég lelkesek. Viszont a keresés közben feltűnt neki, hogy mennyi kúriát, kastélyt árulnak a kisebb falvakban, és hogy egyáltalán nem megfizethetetlenek. A magyarországi ingatlanárak annyira elszálltak, hogy már nem áthidalhatatlan a különbség: Derdák szerint egy közepes szentendrei ház áráért már lehet venni egy értelmezhető méretű mediterrán kastélyt.

Chateau De Saint-elix, Toulouse mellett - nem ez lett a befutó Fotó: CESSIONS. IMMOBILIER-ETAT

Egy lepukkant vidéki kastély vagy kúria megvásárlása és felújítása Franciaországban sem átlagos vállalkozás, és egyedül Derdák sem álmodhatott róla. Egy ponton rájött, hogy ez nem baj: társakkal együtt nem is csak a lakásproblémáját fogja tudni megoldani.

„A mezőgazdasághoz nem értek, pékséget se tudok nyitni. Ugyanakkor szervezni, vendéget látni igen. Rájöttem, hogy akkora helyet kell keresnem, amire gazdasági tevékenységet lehet alapozni, és amibe konvertálni tudom a kultúraszervező tudásom. Akkora kastélyt kell venni, ami eltart. Ehhez 500-1000 négyzetméteres lakóterületre van szükség, és mivel nincs rá pénzem, komplett projektet kell álmodnom. Így kezdtem el keresgélni.”

A környék Okszitánia (Occitanie), a legdélibb francia régió, és Derdák nem a tengerparti, drága részben gondolkodott, hanem 50 kilométerrel beljebb, ahol a Francia-középhegység kezdődik. A Massif Central déli részén húzódik a legnagyobb egybefüggő franciaországi természetvédelmi terület, a Cévennes nemzeti park: ezt nézte ki magának.

„Egy óra a tenger, fél óra a sípálya, rengeteg az erdő, a völgyekben csinos apró falvak bújnak meg, saját természetes vizekkel. Olyan az egész, mint Provence, csak még nincs annyira lelegelve” – mondja Derdák, aki a környékhez azért is kötődik, mert a vallásháborúk idején, a XVI. század második felében ide menekültek a reformátusok és a humanizmus más képviselői Montpellier környékéről. A jómódú családok nagyobb kúriákat, kastélyokat építettek: ezek keltették fel az érdeklődését.

„Én is menekültem valami elől, és úgy éreztem, hogy itt újfajta életet lehet kezdeni” – mesélt a kötődéséről a saját buborékjában közéletileg ma is nagyon aktív, barátaival még podcastot is készítő Derdák, aki a tavaszi választás után tett le végképp arról, hogy Magyarországon képzelje el a jövőjét, és hogy fenntartsa eddigi kétlaki életét.

„Egy ideig még gondolkoztam, hogy hazaköltözöm és beszállok a magyar politikába, a közéletbe. Egy-két éve viszont azzal szembesültem, hogy csak rámenne az életem, de nem lenne tőle se jobb, se teljesebb. Hosszas tépelődés után arra jutottam, hogy mást szeretnék csinálni. Most, 50 évesen nemcsak új szakmát kell kitalálnom, hanem egy új életet is. 10-20 évig még dolgozom, nem mindegy, hogy milyen közegben teszem.”

Reneszánsz kiskastély Val d'Aigoual-ban – ezt szemelte ki Derdák. Fotó: Derdák András

„Megnéztem 2-3 millió eurós kastélyokat is, vártoronnyal és vizesárokkal, de nem tartottam helyesnek rögtön ekkora projektbe belevágni. Abban a méretben érdemes kezdeni, amit még kényelmesen fel tudok vállalni.” Végül több tucat régi épület után talált rá arra, amelyiknél úgy érezte, hogy nem keres tovább.

Ez egy 400 éves, 500nm-es alapterületű ház egy falakkal körülvett ősparkkal, többszáz éves fákkal. A kertben saját forrás folyik, a telek egyik hosszanti oldala maga a patak – mesél lelkesen a kinézett kastélyról, aminek beépíthető a tetőtere, és mellette egy többszáz négyzetméteres gazdasági épület is áll, amit szintén be akar vonni a projektbe.

Fotó: Derdák András

„A nőm sem feltétlenül érti, hogy miért épp ezt és nem egy másikat választottam. A dolgoknak lelke van, és vagy belelátod magad, vagy nem. Ebben azonnal el tudtam képzelni magunkat. Éreztem, hogy itt kovászként tudom majd erjeszteni a folyamatokat. A ház a falu közepén áll, nem az erdőszélen, itt be tudunk kapcsolódni a helyi vérkeringésbe.” Derdák azt mondja, hogy ugyan külföldi befektetőként érkezik, nem az 1500 fős Val d'Aigoual-t leuralva vagy kizárva kíván zárványt létrehozni, hanem bele akar folyni a helyi életbe, nyitni a falu felé.

„Leültünk a polgármesterrel beszélgetni, aki elmondta, hogy bárminek örülne, ami kulturális eseményekkel, rendezvényekkel gazdagítaná a falu és a környező települések mindennapjait. Tavasztól őszig itt komoly turizmus van, nyáron teljesen megtelik minden élettel, a 4000-lépés túraútvonal külön vonzerő.” Nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy 1500 fős magyar falut: működik benne három étterem, három bolt, amelyek közül az egyik bio, és megél a három pék is. „Mindenünk megvan, csak programkínálatunk nincs, ezt mondta az egyébként zöld polgármester.”

Fotó: Derdák András

Derdák a francia és a magyar kulturális kapcsolatrendszerére alapozva sok programot és minifesztivált akar szervezni, tele van ötletekkel. Azt mondja, hogy az ökoturizmus nagyon dinamikusan nő, rengetegen tudatosan kerülik a Côte d'Azur-t, a tömeget, és kistelepülésekre, jó levegőre, jó helyi ételekre, tiszta vízre vágynak. És hogy a kultúraközvetítés egy ilyen közegben tényleg hatalmas plusz lehetőségeket hordoz.

Az ingatlan egy idős nénié, aki már egyedül él, és van egy másik háza is. Az ár körülbelül félmillió euró, amiből Derdák szerint még tud alkudni. Az illetékekkel és a felújítással együtt az üzleti terve szerint 800 ezer euróból (mostani árfolyamon 320 millió forintból) létrejön a projekt. Mert bár a ház most is lakható, a funkcióváltás miatt alapos felújításra szorul.

A vizililiom-medence a ház alatt folytatódik Fotó: Derdák András

Márpedig Derdák tényleg szabadon álmodott. Egy akkora helyről, ahol 30-40 ember is meg tud szállni, amelynek sok hálószobája van, külön fürdőszobákkal. Egy környezettudatosan fenntartható, a közművektől szükség esetén függetleníthető épületegyüttest vizionál: saját forrással, hőszivattyúval, napelemekkel. Az egész vállalkozást gyakran emlegette olyan mentőcsónakként, ami a családjának és a hozzá hasonló barátainak nemcsak Magyarországról jelent kiutat, de az egyre fenyegetőbb éghajlati, természeti körülmények elől is élhető, önfenntartó menedéket kínál.

„Először a gazdag barátaimnak mutattam meg a terveimet, vélelmezve, hogy biztosan beszállnak, de az ő fantáziájukat a nagyobb, 2-3 milliós projektek mozgatnák meg. Viszont amikor olyanokat kerestem fel, akiknek van befektethető 10-20-30 millió forintjuk, ők azonnal értették a szempontjaimat, és így pikkpakk összegyűlt a vételár. Olyan barátok, akik kiutat keresnek, akik Magyarországon kívül is szeretnének gondoskodni a jövőjükről, mert azt már nem érzik elég kiszámítható országnak, és talán nem is feltétlenül ott akarnak megöregedni.”

Fotó: Derdák András

Az üzleti konstrukció szerint az ingatlan egy befektetési társaságé lesz, amiben nemcsak tulajdonrészt, hanem tízéves üdülési jogot is lehet szerezni. A vállalkozást egy külön cég fogja üzemeltetni. Derdák nyár végéig szeretne megalkudni, és a bonyolult helyi ingatlan-adminisztráció miatt szerinte őszre vagy év végére hozható tető alá az adásvétel. Ekkor kezdhetnek pályázni állami forrásokra is, mert a francia állam a kulturális vállalkozásokat és a régi épületek környezettudatos felújítását is bőkezűen támogatja.

A projektet Derdák sehol nem hirdette meg, csak az ismerőseinek beszélt róla, és mindenkitől azt kérte, ha elküldik valakinek az üzleti tervet, előtte vele is beszéljenek. Így akadtak olyan érdeklődők is, akiknek nemet mondott: “nem mindegy, hogy kivel indulsz el a mentőcsónakban”. Az érdeklődés azonban mostanra akkora, hogy ha a vállalkozás sikeres lesz, elképzelhetőnek tartja, hogy nem állnak meg egy épületnél.

Fotó: Derdák András

Derdák nem stresszel a dolgon. „Ha minden jól megy, tavasztól lehet kezdeni barkácsolni, felújítani, de nem kell rohanni. Nem baj, ha 2023-ban csak félkapacitással megy a ház.” A rohamtempónál fontosabb a számára, hogy kikkel dolgozik együtt. Azt mesélte, hogy jópár ismerősének nincs befektetni való pénze, de annyira vonzó a környék, a terv, akkora hype lett a ház körül, annyira érdekli őket a dolog, hogy ingyen is szívesen eljönnek segíteni építeni. Van köztük villanyszerelő, asztalos, de történész is, aki azt szeretné feltárni, hogy kik építették a házat, és miért alakítottak ki benne évszázadokkal ezelőtt pánikszobát.



„Fontos, hogy megőrizzük a hely szellemét és tiszteljük az idő múlását, hogy a ház a felújítás után is kapcsolatban maradjon a múltjával” – mondja Derdák. „Akik ezt a házat építették, menekültek voltak. Mi is azok vagyunk. A jövő ma totál kiszámíthatatlan, főként a gyermekeink számára. Nem mindegy, mit teszel hozzá, mit hagysz hátra személyes örökségnek.”