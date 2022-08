Korlátozza a kormány a tűzifa exportját

Miután a kormány gyakorlatilag felfüggesztette a fakitermelésre vonatkozó természetvédelmi szabályokat és szinte mindenhol engedélyezte a tarvágást, kedd este kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra, így a tűzifára is. Az erről szóló rendelet kedden jelent meg a Magyar Közlönyben. Így a tűzifa exportját a kormány szükség esetén korlátozni is tudja, és elővásárlási jogával is élhet.

Az új rendelet értelmében a tűzifa-kivitelt végző szervezetek és magánszemélyek minden tervezett külföldi értékesítésről bejelentési kötelezettséggel tartoznak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé, ami erről tájékoztatást ad az Agrárminisztériumnak.

Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

Amennyiben szükség van a bejelentő által külföldön értékesíteni kívánt fára, úgy a kormány él a rendeletben biztosított elővásárlási jogával, és a kijelölt állami erdőgazdálkodón keresztül a hazai közcélokra megvásárolja a mennyiséget.

Tehát nem általános tilalomról van szó. A rendelkezés értelmében felvásárolt tűzifát szociális célokra vagy az állami és önkormányzati közfeladatok ellátásának zavartalan biztosítására használják fel. (MTI)