Melyik a rosszabb? A klímaváltozás hatásai a nyaralásainkra vagy a nyaralásaink hatása a környezetünkre?

Az elmúlt hetek és hónapok hőhullámai, illetve a súlyos szárazság miatt kialakuló erdőtüzek miatt sokakban egy kicsit talán megint jobban tudatosult, hogy a klímaváltozás, mint olyan, létezik, és egyre jobban érinti a hétköznapjainkat is. Vagy épp a nyaralásainkat. A New York Times cikke szerint például júliusban a közeli erdőtüzek miatt füstszagban lehetett megnézni Athénban az Akropoliszt, a szállodában pedig be kellett csukni az ablakot, hogy ne fújja be a hamut a szél. Ettől függetlenül Görögországban nem volt kevesebb a turista, főként a koronavírus sokadik hulláma után.

De a turizmusban dolgozók szerint egyre többen módosítanak nyaralásuk időpontján vagy akár helyszínén az egyre melegebb idő miatt. Különösen Európában, ahol ahogy mi is írtunk róla, a hőhullámok egyre keményebbek és egyre hosszabbak. Sokan inkább eltolják a nyaralást a hűvösebb, tavaszi vagy az őszi hónapokra, és akkor is inkább észak felé, vagy valami vízpartra indulnak.

Van viszont annál is aggasztóbb, hogy a klímaváltozás miatt miként kell módosítani az utazásainkon. Mert az egy dolog, hogy a felmelegedés érinti a nyaralásainkat, de a nyaralásaink is befolyásolják a klímaváltozást. A DW cikke szerint Mallorca szigetén a nyári főszezonban van, hogy egyszerre tíz repülőt is látni az égen, egy hétvégén pedig több mint kétezer gép indul vagy érkezik meg a repülőtérre, vagyis átlagosan 90 másodpercenként száll le vagy fel egy egy repülő.