A fakivágásról szóló kormányrendelet visszavonásáért tüntetnek

NoÁr két dolgot ajánlott a tüntetők figyelmébe: szolidaritás és cselekvés. Arra kérte őket, hogy a többi tüntetésen is vegyenek részt, legközelebb szeptember 2-án a pedagógusok mellettin is. Passzív hallgatóból lehetnek cselekvő állampolgárok is, álljanak be a tüntetésen szerveződő erdőőrségbe.

Fotó: Németh Dániel