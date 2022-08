Az önfeledten bulizó finn miniszterelnök kiszivárgott videója hozza a frászt a konzervatív honfitársaira

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Sanna Marin nem az a hagyományos, karót nyelt kormányfő. A finnek 36 éves miniszterelnöke nemrég a Ruisrock Fesztiválon is járt.

A hírekbe mostanában inkább azzal került be, hogy kemény oroszellenes politikát visz, a semlegességet feladva belépnek a NATO-ba is. Éppen kedden jelentette be a finn külügyminisztérium, hogy radikálisan csökkentenék az oroszoknak kiadott vízumok számát, mivel számos orosz átautózik Finnországba, hogy onnan repüljön tovább nyaralni, ha már Oroszországot repülési szankciók sújtják.

Az Iltaleht nevű finn lapnál ugyanakkor inkább azzal került be a hírekbe, hogy bemutattak több letöltött Instagram sztorit, ahogy a kormányfő finn hírességekkel bulizik. Átlagos bulivideó, Sanna Marin táncol, énekel, semmi különösebben megbotránkoztató, ennek ellenére sokan úgy reagáltak rá, hogy egy miniszterelnökhöz méltatlan mindez. A lap is azzal indokolta a közlést, hogy bár semmit sem lehet tudni, hogy hol és mikor készült a videó, mégiscsak a miniszterelnökről van szó. Marin fekete felsőben, fehér nadrágban látható.