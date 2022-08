Keddtől küldi ki a megemelt rezsiszámlákat az MVM

Az MVM csoport lakossági ügyfelei augusztus 23-a után kapják meg az augusztus 1-jétől érvényben lévő szabályok szerint készült számlákat - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hétfőn.

A kormány a nyár közepére látta be, hogy a rezsicsökkentés már nem fenntartható az addigi formájában, ezért a csökkentett árak csak egy bizonyos szintig érvényesek.



Ez a szint áramnál: 210 kWh/hó, éves szinten 2523 kWh;

gáznál pedig 144 köbméter/hó, 1729 köbméter éves szinten.

A részletszabályok szerint a villamosenergia esetében 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, ez a rezsicsökkentett kedvezményes ár, míg az efeletti fogyasztásnál 70,10 forint/kWh. Az éjszakai áram: 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forint a nem kedvezményes ár. A H tarifa korlátlanul fennáll 36 forinton.

A földgáz esetében 1729 köbméteres éves fogyasztásig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad szintén a kedvezményes ár: 102 forint köbméterenként. E felett 747 forint/ köbméter lesz az új lakossági ár. A valós versenypiaci ár 1020 forint lenne.

A 2022. augusztus 1-jei változásokat követően augusztus 23-a után érkeznek az első számlák a lakossági ügyfeleknek és a nem társasházban élő nagycsaládosoknak a július-augusztusi fogyasztásról. Szeptembertől várhatják számláikat a társasházak és a társasházakban élő nagycsaládosok, nekik ekkor két számlázási időszakot érintve (július-augusztus és augusztus-szeptember) küld számlát a szolgáltató.

Az első számla tartalmazhat augusztus 1-je előtti fogyasztást is, amit az augusztus 1-je előtt érvényes rezsicsökkentett áron számoltak el. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közleményében kiemelte, most először küldenek olyan számlát, amiben az átlagosnál magasabb fogyasztás esetén már a lakossági piaci ár is szerepelhet. Amennyiben a fogyasztás a rezsicsökkentett, kedvezményes sávhatár alatt marad, jellemzően csak a kedvezményes, rezsicsökkentett ár fog szerepelni a számlában. Ha a fogyasztás meghaladja a kedvezményes sávhatárt, a diktált vagy átalánnyal fizetett mennyiségtől függetlenül minden havi számlában szerepelni fog a rezsicsökkentett és a valós piaci árhoz képest kedvezőbb lakossági piaci ár is.

Rezsibox

A számlán megváltozott az első oldalon kiemelt információkat tartalmazó, úgynevezett rezsibox tartalma is. Látható lesz, hogy az ügyfél a rezsicsökkentés nélkül, világpiaci áron számolva mennyit fizetne, illetve az aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozó megtakarítást is tartalmazza a számla, azaz a világpiaci áron számolt és a rezsicsökkentett áron ténylegesen fizetendő összeg különbözetét.

Az ügyfél az éves leolvasás után a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Az időarányos számítás miatt az elszámolási időszakban esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a szolgáltató a következő elszámolás során veszi figyelembe - közölte a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Az ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy számlázási módot vált. Ha szeretné, hogy télen-nyáron kiegyenlítettek legyenek havi költségei, és ezáltal tervezhetőbbé váljanak a kiadásai, akkor választhatja az átalánydíjas, egyenletes számlázást. (MTI)