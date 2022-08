A röhejesre sikerült „gazdatüntetés” után a Mi Hazánk repülne rá az elégedetlenkedő állattartókra

Augusztus 20-án sem traktorok, sem felháborodott gazdatömegek nem jelentek Szabó Bálint paródiaszerű budapesti „tüntetésén”, ami egyedül arra volt jó, hogy a kormány az érdektelenséget látva úgy tehessen, mintha teljes lenne az elégedettség az agráriumban. Így ahelyett, hogy rámutattak volna a valódi problémákra, a bekamuzott 1800 traktorral inkább csak még jobban elfedték őket.

Pedig azok a dél-alföldi kacsa- és libatartók, akikre Szabó Bálint rátelepedett, tényleg nagyon nehéz helyzetbe kerültek, sokan tartanak attól, hogy a mostani válságban mindenüket elveszíthetik. A madárinfluenza újabb megjelenései miatt sokszor hónapokig nincsenek bevételeik, miután a hatóságok leölték az állataikat, a kártérítések is késnek, közben az energia és a takarmány ára az egekbe szökött. Mindezt az aszály következményei várhatóan tovább súlyosbítják. Közben úgy érzik, ki vannak szolgáltatva az állatok telepítését és felvásárlását végző integrátor cégeknek, akik kisemmizik őket. Az érdekképviseleti szervezeteik pedig csak ezeket a tőkeerős vállalkozásokat képviselik az egyszerű állattartókkal szemben.

De amikor elkezték volna megszervezni magukat, egyből megtalálta őket az ország egyik leghírhedtebb politikai kavarógépe.

Szabó Bálint Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI

Szabó Bálint az elmúlt évtizedekben mindig jó érzékkel keveredett bele a leggyanúsabb politikai ügyekbe:

Bár a szegedi képviselőnek köze sem volt a baromfiágazathoz, amikor idén februárban a gazdák tüntetni akartak Mélykúton az elmaradt támogatások miatt, beszállt a szervezésbe. Az egyik gazda elmondása szerint kellett nekik valaki, aki hajlandó hangosbemondóval a kezében ordibálni a platóról.

Mindössze két hónappal jártunk a választások előtt, a Fidesznek pedig az hiányzott a legkevésbé, hogy forrongó vidékiekről szóljanak a hírek, ezért Nagy István miniszter az amerikai útját félbeszakítva sietett a helyszínre, hogy 1,9 milliárdot ígérjen be a gazdáknak.

A hivatalos érdekképviseleti szervezetekkel szembeni elégedetlenség oda jutott, hogy május elején a Magyar Kacsa- és Lúdszövetség elnökének Szabó Bálintot választották meg. Ez sokak szerint szabálytalanul történt, és azóta sem egyértelmű, ki a szervezet vezetője, mert a Baromfi Terméktanács (BTT) a bíróságon támadta meg a döntést. Közben a gazdák egy része azért fordult szembe Szabóval, mert az emberei több termelőtől is 10 százalékos sikerdíjat kértek az állami támogatás után. Így érdemi képviseletük azóta sincs.

Egy egész ágazat áll a csőd szélén

Mivel a helyzetük nem javult, Szalóki Szabolcs, az egyik bajai kacsatartó szerdán már Szabó Bálint nélkül hívta össze a gazdálkodókat a Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsán, hogy tovább tudjanak lépni. Attól tartanak, ha megérkeznek a megemelt energiaszámlák, és ősszel újra beüt a madárinfluenza, a 40-50 ezer embert foglalkoztató ágazat tönkremegy.

Kacsákat semmisítenek meg a madárinflienza miatt Kiskunmajsán Fotó: Dabis Tibor/majsa.info

Vannak termelők, akik a 2021-es madárinfluenza óta nem kapták meg a kártérítési pénzeket. Egyeseknek ugyan már 100 százalékot kifizettek, de másoknak csak 60-at. Volt termelő, akinek olyan kártérítési összeget ajánlottak fel, ami az önköltségére sem volt elég. De beszéltünk olyan gazdával is, akinek 6 hónapra hatósági zár alá vették a telepét, miután a madárinfluenza miatt megsemmisítették a kacsaállományát, így azóta nincs bevétele. Áprilisban csak egy állomány után kapott kártalanítást, közben legalább két turnusból kimaradt, ezért a tartalékaiból kellett élnie.

A fórumon a bekiabálók közül sokan a legszívesebben az egész Baromfi Terméktanácsot is megszüntetnék, mert csak a nagy cégeket védi, a pénzek pedig nem jutnak el a termelőkhöz. Többen is arra gyanakodnak, hogy az állatállomány jelentésénél a nagyobb termelők össze tudnak játszani a hatósági állatorvosokkal, vagyis nagyrészt csak papíron termelnek, hogy nagyobb összegű támogatásokat vehessenek fel. Elhangzott az is, hogy a több százezres tagdíjért a fideszes vezetésű Agrárkamarától érdekképviselet helyett csak évi négy újságot kapnak.

Ha kell segítség a kormánynak, a Mi Hazánk segít

Amikor a fórum felénél felvetődött, hogy mégis kinek kellene képviselnie őket, alapítsanak-e külön termelői szervezetet, meglepetésvendégként betoppant Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. A választások után már a Political Capital elemzése is megjegyezte, hogy a 6 százalékkal parlamentbe jutott párt a sikereit nem csak a hagyományos szélsőjobboldali témáknak köszönheti. Emiatt a gazdasági válságban a Mi Hazánkban jelentős növekedési potenciál lehet. A kiskunmajsai gazdafórumon élőben láthattuk, Toroczkai hogyan repül rá a képviseletet kereső csoportokra egy olyan körzetben (Bács-Kiskun 4.), ahol annyira nincs jelen az ellenzék, hogy ősszel előválasztást sem tartottak.

Toroczkai itt már a „legerősebb ellenzéki párt” frakcióvezetőjeként mutatta be magát, ugyanakkor nem készült előre megírt beszéddel, ahogy abból sem csinált titkot, hogy nincs tökéletesen képben a víziszárnyas-ágazat kihívásaival. Annyit ígért, ha a gazdák elmondják a problémáikat, és javaslatokat tesznek, akkor a parlament első ülésnapján erről fogja kérdezni Orbán Viktort. „Azért van ennek értelme, mert Orbán Viktornak kutya kötelessége válaszolni.” Egyben megígérte, hogy Szabó Bálintékkal ellentétben ő nem kér pénzt a képviseletért.

A pártvezető szerint egyedül az ő pártja tud hatni a Fideszre. „Senki, se mi, Mi Hazánk-osok, se Szabó Bálint, se senki más ne nyerészkedjen a dolgozó magyar emberek problémáin. Senkinek soha ne fizessenek egy fillért se, ha kijárjuk, hogy ezeket a problémákat mondjuk a kormány elkezdje megoldani” – mondta a gazdáknak. Ezt azzal támasztotta alá, hogy Orbán Viktor idén nyáron nyilvánossan felajánlotta az együttműködés és a párbeszéd lehetőségét a Mi Hazánknak. „Vannak olyan javaslataink, nem csak a határkerítés, amik már megvalósultak az elmúlt hónapokban is.

Tehát ha kell segítség a kormánynak, akkor segítünk. Szakmai segítséget adunk. Egyelőre a kormány nem zárkózik el attól, amit a Mi Hazánk felvet.

És azt se felejtsék el, hogy a Fidesz a vidék szavazataival kormányoz. Tehát nem lehet a vidéket, a mezőgazdaságot ennyire cserbenhagyni. Főleg most nem, amikor tudjuk, milyen helyzet jön.”

Persze egy gyors árukapcsolással Toroczkai a felszólalásaiba belecsempészte a saját üzeneteit is. Amikor egy állattartó arról beszélt, hogy túlzónak tartja a hatóságok intézkedéseit, mert a többi országhoz képest nálunk túl nagy védőzónákat jelölnek ki (10 kilométer) a kacsatelepek körül, a Mi Hazánk elnöke megállapította, hogy a „madárinfluenza az állatvilág coviddiktatúrája”.

A fórum után Toroczkai a 444-nek azt mondta, minél több ilyen fórumra és csoporthoz szeretne eljutni. „Van egy olyan politikai alaphelyzet, hogy részben ugyanazon a térfélen focizunk, mint a Fidesz, hiszen minket is jelentős részben vidéki szavazatokkal juttattak a parlamentbe. Tudjuk, hogy a Fidesz a vidékre épít, és folyamatosan próbál versengeni a Mi Hazánkkal: így volt ugye a gyermekvédelmi törvénynél is. Számos esetben láttuk, hogy a Fidesz jön utánunk, figyeli a mozgásunkat, és én ezt a politikai helyzetet tudatosan felhasználom az ehhez hasonló ágazatok érdekeinek érvényesítéséhez.”

Toroczkai azzal számol, hogy a válság miatt „a Fidesznek baromi nehéz lesz megtartania az eddigi támogatottságát”, a kormánypártot elhagyó szavazók pedig a Mi Hazánkhoz mehetnek át.