Lázár-Kubatov belháború miatt bukhatja ismét Szegedet a Fidesz

Szeged, az utolsó ellenzéki fellegvár, a Fidesz egyik elsőszámú célpontja az őszi önkormányzati választások előtt.

Szabó Bálint független jelölt belezavart az építkezésbe, különösen miután Lázár látványosan támogatásáról biztosította.

Orbán Viktor Kubatov Gábort bízta meg azzal, hogy szállítsa neki a választást, Lázár viszont nem örült neki, hogy "erős ember" tűnik fel a Dél-Alföldön.

Fél évvel a választás előtt nincs még fideszes kihívója Botka Lászlónak.



Orbán Viktor két évvel ezelőtt kiadta a parancsot: be kell venni Szegedet. 2002 óta nem volt a csongrádi fővárosnak fideszes polgármestere, és itt a Botka László vezette baloldal az országgyűlési választásokon is rendre győzni tud. Hiába a 2013-as új választási törvény, az MSZP-s Szabó Sándor 2014 után 2018 tavaszán is lenyomta a helyi Fideszt, és hozta a megyei 1. számú választókerületet. Botkának jelenleg is kétharmada van a városi közgyűlésben.

Orbán jelentős szerepet szánna a városnak a délvidéki kapcsolatok erősítése és a térségbeli beruházások fejlesztése során, de a kiemelt figyelem nyílván annak is szól, hogy az egyik utolsó ellenzéki vezette nagyvárosról van szó. A stáb egyik embere egyenesen Sztálingrádhoz hasonlította Szegedet.

A miniszterelnök a párt elsőszámú kampányfelelősét, egyik leghűségesebb és legszorgosabb káderét, a pártigazgató Kubatov Gábort állította rá a város meghódítására. Kubatov az elmúlt két évben kipróbált emberekből rakott össze egy stábot, hogy megszervezzék a kormány szegedi médiáját, és újraépítsék a helyi Fideszt.

Kubatov bejáratott embereket küldött Szegedre, de fél évvel ezelőtt maga kellett kézbe vegye a szegedi ügyeket, miután konfliktusok adódtak a helyi szervezetekkel, és nem sikerült megtalálni Botka László kihívóját. A munkát 2017 tavaszától kezdve a pártigazgató jobbkeze, Maróti Gábor vezette. Maróti maga is szegedi, 1998 után az első Orbán-kormányban stratégiai államtitkárként dolgozott, és a párt egyik fontos szervező embere. Mellette Belénessy Csaba egykori MTI-elnök lett a felelős a médiáért, Kapitány Gergővel, a Dunántúli Napló és a Hír TV korábbi munkatársával - Páva Zsolt egykori kampánytanácsadójával - közösen tartja kézben a helyi fideszes nyilvánosságot. Kobza Miklós, Orbán közvetlen stábjának egykori tagja, és beszédírója szedi össze a témákat.

A központi termék a szegedma.hu lett, amit Kapitány maga szerkeszt, de tervben van fideszes hírműsorok gyártása helyi tévék számára. A cégeket a Napfénymédia és Marketing Kft. fogja össze. A Napfénymédia sokáig a kormány elsőszámú épitőipari vállalkozója, Mészáros Lőrinc fő üzlettársa, a tiszakécskei Szíjj László egyik cégéhez (Szőke Tisza Invest Ingatlanfejlesztő Kft.) tartozott, de 2018 őszén több száz médiummal együtt csatlakozott a központi fideszes médiaalapítványhoz. 2017-ben már elindítottak egy heti kétszer, 90 ezer példányban (!) megjelenő ingyenes lapot is, a Déli szó-t, nagyjából ebben a stílusban:

A fideszesek számottevő része is Botkát támogatja

A kormánypárt helyben több komoly problémával küzd: egyrészt évek óta nincs olyan politikus vagy jelölt, aki eséllyel vehetné fel a versenyt Botkával. (A Budapestről levezényelt csapat egyik tagja szerint a legnagyobb nehézséget az adja, hogy Botka mélyen beágyazta magát a helyi intézményrendszerbe, az egyetemtől a városi cégekig mindenhol lojális káderei ülnek.) 2014-ben, a legutóbbi vereség után, ketté is szakadt a helyi Fidesz, és a tagok azóta is egymást vádolják azzal, hogy különalkukat kötöttek a polgármesterrel.

Az akkor elbukott Kothencz János már nem ült be a frakcióba, de még így is a fajsúlyosabb figurák közé számít. Állítólag régóta kapacitálta a pesti pártközpontot, hogy vegyék át az irányítást. Rajta kívül tényező a szegedi Fidesz körül Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi egyházmegyei püspök, és B. Nagy László, a párt Csongrád megye 2. sz. körzetében győztes országgyűlési képviselője is.

A helyi Fidesz és Kubatov csapata között zajos viták zajlottak az elmúlt hónapokban. A szegediek azon hőbörögnek, miért küldik rájuk a pártközpontot, miért nem hagyják dolgozni őket. A pesti stáb erre az eredményjelzőre mutogat: Volt 17 évük megverni Botkát, nem sikerült.

A központ egy független jelöltben gondolkodik, ami miatt a megyei pártszervezetben megint csak puffognak. Sokáig olyannyira zavaros volt a helyzet, hogy félig (harmadig) komolyan felmerült polgármester-jelöltként a szegedi illetőségű, UFO-félő elemző Georg Spöttle neve is. Hogy átérezhessük a helyzet komolyságát, érdemes felidézni a 2014-es polgármester-jelölt Kothencz János varázslatos kampányfilmjét:

Botka másik előnye, hogy relatíve független pártjától: sokan azok közül is rá szavaznak polgármesterként, akiknek az országgyűlési választáson eszükbe sem jutna MSZP-t ikszelni - ezért is menne neki inkább egy független(nek látszó) jelölttel a Fidesz. A Nézőpont Intézet által (1000-1200 fős minta alapján) készített belső felméréseik azt mutatják: a helyi fideszesek 20-25 százaléka is Botkához húz, ami még akkor is nagy szám, ha állítólag tényleg sokat esett a polgármester támogatottsága a városban, részben a Fidesz-médiában sokat emlegetett Szeviép-ügy miatt.

A Szeviép-sztori

Hosszú idő után ez volt az első ügy, ami Szegeden érzékelhető kellemetlenséget okozott Botkának. Főszereplője a Szeviép Zrt. építőipari vállalkozás, amely 2009 elején fizetésképtelenné vált, 2010 tavaszán csődvédelmet kért. Legnagyobb projektjük a Csongrád elkerülő út és a Szegedi villamosprojekt mellett az állami Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő megbízásából eltervezett M43-as autópálya építése volt.

Az alvállalkozókat első körben képviselő Temesvári Zoltán ügyvéd 379 kifizetetlen cégről és 10,5 milliárdos tartozásról számolt be, amiből 2 milliárd volt vitatott követelés. A Szeviép Zrt. akkor az elismert tartozások egyharmadát volt képes kifizetni, végül 6 milliárdnyi hitelezői igényt vettek nyilvántartásba a felszámolás során. A tulajok kvázi hitelintézetként működtették a céget, ismerősöknek és leányvállalataiknak, sportszervezeteknek adtak kölcsönöket, saját alvállalkozóik felé így fizetésképtelenné váltak. 2013-ban csődbűncselekmény miatt indított nyomozást a NAV.

Az ügyet Szabó Bálint ügyvéd, volt szocialista majd DK-s politikus karolta fel, aki talán az egész magyar politikai élet legkacskaringósabb életű képviselője. 2002-ben, alig 20 évesen, még fideszes támogatással indult polgármesternek a Vas megyei Csepregen, aztán néhány évvel később a Fiatal Baloldal megyei elnöke lett. Az MSZP-ből ezután kizárták, mert helyi roma vezetők szerint pénzért toborzott párttagokat. Szabó akkor azt állította, hogy miután rágalmazásért feljelentést tett, megverték és megerőszakolták. Pár évvel később bizonyítékokkal házalt az őszödi szivárogtató(k) személyével kapcsolatban (Baja Ferenc be is perelte őt emiatt, de Szili Katalint is hírbe hozta).

Szabó Bálint, a Szeviép cégcsoport alvállalkozóinak egy részét képviselõ Likvid Kontroll Kft. ügyvezetõje (k) játékpénzeket szór le a szegedi városháza dísztermének karzatáról a közgyûlés ülése alatt 2017. március 31-én Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

2013-ban távozott a Gyurcsány-pártból is, és Szombathelyről Szegedre tette át a székhelyét - ezután ásta bele magát a Szeviép-sztoriba. A Likvid Kontroll Kft. követelésbehajtó cég élén több tucat alvállalkozót keresett fel, és vállalta el képviseletüket. Szabónak kezdettől az volt a mondása, hogy a Szeviép-ügyben a helyi MSZP és Botka a felelős. Fő állítása az volt, hogy a Szeviép utolsó tulajdonosa (Pistrui László) üzleti kapcsolatban állt Ujhelyi István MSZP-s alelnökkel, aki Botka László fontos szövetségese.

Szabói szerint Ujhelyi egykori sofőrjének, Báló Tamásnak a cégét is 500 millióval kitömték, miközben az alvállalkozóknak egy peták sem maradt. (Ujhelyi szerint rég nem volt kapcsolatban Bálóval, amikor volt sofőrje cége a Szeviépnek számlázott.)A városházán többször jelenetet is csinált. 2017 tavaszán például játékpénzből zúdított esőt a közgyűlés tagjaira - nagy egyetértésben tüntetett Botka ellen Hollik Istvánnal a Fidesz-média kamerái előtt is:

A szálak ugyan nem értek ennél közelebb Botkáig, de Szabó olyan szívósan, már-már megszállottan tolta több helyi ügyet, hogy a helyi és országos sajtóban simán maga mögé szorította a szegedi Fidesz ismert figuráit is, akik nem végeztek semmi hasonló politikai terepmunkát.

Miután 2017-ben Botka bejelentette indulását a miniszterelnökségért, az országgyűlési választásra készülő Fidesz-média lecsapott rá, és elkezdte tolni Szabót.

Lázár hazaküldte Vásárhelyről Kubatovékat

A történetben azután következett a csavar, hogy 2018 februárjában időközi polgármester-választást tartottak Hódmezővásárhelyen.

A pártközpont ugyan felajánlotta támogatását, de Lázár János inkább hazaküldte Kubatov embereit Hódmezősvásárhelyről azzal, hogy neki nem kell pátyolgatás Budapestről, tudja hozni a várost segítség nélkül.

Márki-Zay Péter behúzza a hódmezővásárhelyi időközit Fotó: Halász Júlia

A vége vereség lett, és Márki-Zay Péter győzelmével egy pillanatra megingott a párt országos kampánya is. Mindez komoly presztízsveszteséget jelentett a kancelláriaminiszternek, akinek egyébként is sok az ellensége a Fideszben, agresszív és kivagyi hatalomgyakorlási stílusa miatt.

Lázár és Botka sosem voltak a legnagyobb cimborák, de a helyi viszonyok ismerői szerint Lázárnak nem fájt túlságosan, hogy a térség nagyvárosa ellenzéki kézben van. Kormányzati oldalról befolyását így nem fenyegette veszély Csongrád megyében, a helyi nagy projektek mind az ő kezében futottak össze.

Lázár jelenleg is több jelentős térségbeli beruházásért felelős: ő felügyeli a mezőhegyesi ménesbirtokot, a szegedi tram-train projektet és a Szeged-Szabadka-Baja vasúti összekötés kialakítását is. Kubatovék érkezése és Márki-Zay győzelme megváltoztatta az erőviszonyokat.



A Botka-Márki Zay szövetség alakulásával Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: márciusban váratlanul beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabó Bálintot.

A kormány - Lázár szerint Orbán kifejezett kérésére - rendeletben döntött a 106 talpon maradt károsult megsegítéséről 200 ezer euróig. A miniszter egészen Szabó szegedi konyhájáig zarándokolt, kezében a legalább 2 milliárd forintot érő kormányrendelettel:

Hosszasan és nagy egyetértésben értekezett Lázár János és Szabó Bálint utóbbi lakásán. Az azért még Magyarországon is ritka jelenet, hogy egy miniszter személyesen szállít le egy kormányrendeletet egy követeléskezelő cég vezetőjének:

Kubatov és Maróti kezdettől fogva idegenkedtek Szabótól, "önjáró időzített bombaként" tekintettek rá, ezért érzékenyen érintette őket Lázár akciója. A tavalyi országgyűlési választás környékén Lázár és a budapesti stáb között ezek után több indulatos üzenetváltás is történt. Marótiék úgy élték meg, hogy Lázár szabotálja a Fidesz helyi operációját, és nem hajlandó együttműködni a pártvezetéssel. A vége itt is vereség lett. Nem sikerült még csak megszorítani sem a baloldalt az országgyűlési választáson: az MSZP-Párbeszédes Szabó Sándor 43 százalékkkal simán lenyomta a fideszes Bartók Csabát (35 százalék).

Tavaly augusztusban a helyi Fidesz egy "mini nemzeti konzultációt" is tartott annak érdekében, hogy a 2019-es önkormányzatira végre megtalálják az ideális jelöltet. Azt ígérték, vége a bénázásnak, és hónapokon belül meglesz Az Ember, Aki Lenyomja Botkát. De Marótiék továbbra sem tudtak megfelelő jelöltet találni helyben, így Szabó Bálint tovább nyomulhatott.

A volt DK-s Szabó 2018 decemberében a Magyar Időknek adott exkluzív nyilatkozatában jelenthette be, hogy 2019-ben elindul Botka ellen a polgármester-választáson. Boldogan futtatta őt az Echo TV is:

A baloldal, az MSZP és a DK egykori politikusa az indulás bejelentése utáni napon egy egész oldalas interjúban mesélhetett programjáról a Fidesz pártlapjában. Kívülről úgy tűnt, hogy a Fidesz besorol Szabó mögé. Ekkor jelent meg a városban Kubatov Gábor.



Orbán megmozgatta erős embereit

Az erőviszonyokat ismerők szerint Orbán tudatosan dobot követ az állóvízbe a Dél-Alföldön. Kubatov személyes levezénylését a Fideszben is többen úgy értékelték, hogy az Lázár regionális hatalmának megtörését szolgálja.

Lázár kibumlizott magának több kulcsfontosságú beruházást Csongrádban, és egyike azon keveseknek, akik törekednek arra, hogy önálló politikai bázisuk legyen a Fideszen belül. Orbán ettől érthetően nem túl lelkes, ezért olykor belenget számára lehetőségeket, másik kezével viszont szorongatja is egykori miniszerét, ha kell.

Botka László Fotó: Botos Tamás / 444

Decemberben Orbán saját sajtósát, Kaminski Fannyt küldte le Lázár városába, hogy ingyenes Fidesz-lapot indítson. Első ránézésre ezt lehet gesztusként is értékelni, de



Orbán valójában azt üzente, hogy rajta tartja kezét Hódmezővásárhelyen - és Lázáron is. Néhány hónappal később már az terjedt el, hogy Orbán (Kásler Miklós helyett) emberminisztert csinálna Lázárból, hogy ezzel ismét közelbe húzza magához, és megakassza Lázár építkezését a Dél-Alföldön.

A miniszterelnök számára láthatóan fontos Szeged, de legalább ennyire fontos, hogy kézben tartsa erős embereit. A játszadozásból ideiglenesen a Kubatov-kör jött ki jobban. December után Szabó Bálint magára maradt, a Fidesz-média hirtelen ellene fordult. Miután egyenesen bűncselekményekkel gyanúsították meg, látszólag Lázár is elengedte Szabó kezét.

Az Origo februárban már arról cikkezett, hogy Szabó cégének nincsenek meg az engedélyei ahhoz, hogy követeléseket hajtson be Szeviép-ügyben, amiért egy magánszemély feljelentette őt a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Néhány héttel később házkutatást tartottak nála az ügyben.

A szegedma.hu pedig újabban egyenesen azzal támadja Szabót, hogy valójában Botka ügynöke, és direkt adott be hibásan szövegezett feljelentéseket a polgármester ellen, hogy ezzel is időt nyerjen számára. Szegedi fórumokon erről beszélt Kubatov maga is.

Szabó válaszként nyitott kritikus médiumok felé is, és kemény dolgokat mondott Néhány hete egy letiltott, a B1 blogon mégis kiszivárgott interjúban mparról beszélt, hogy

szerinte Kubatovnak kőkemény üzleti érdekei vannak Szegeden, és hogy Orbán egyáltalán nem döntötte még el, kit támogat a városban - azaz hogy Lázár vagy Kubatov akarata szerint cselekszik majd. Odáig ment ebben az interjúban, hogy szerinte

Kubatov-féle agresszív tempónál még Botka is jobb lenne Szegednek. Szabó ebben az interjúban úgy beszélt magáról, mint aki továbbra is a Fidesz által támogatott potenciális jelölt lehet, és aki csak Orbán Viktor bíztatására vár.

Szabó a 444-nek azt mondta, szerinte azért támadt rá hirtelen a Kubatov-csapat és a helyi média, mert egyre szélesebb rétegek álltak mellé a városban, és érezhetően egyre nagyobb lett a támogatottsága. Lázárral való kapcsolatáról azt mondta: a volt miniszter sokat segített neki a Szeviép-ügyben, és a „Hódmezővásárhely Szeviép-ügyeként emlegetett K'Art-ügy károsult alvállalkozóinak megsegítése ügyében is.” Megerősítette, akármit lép is a Fidesz, mindenképp elindul a választáson függetlenként.

Kubatovék közben megpróbálják kicsavarni Szabó kezéből a Szeviép-sztorit: a (fideszes alapítványhoz tartozó) Délmagyar házi őrizetben készített interjút Baranyi Sándorral, a cég volt tulajdonosával, akit novemberben két társával együtt első fokon letöltendő börtönre ítélt az ügyben Szegedi Járásbíróság.

A volt Szeviép-tulajdonos Baranyi néhány héttel az ítélet után úgy döntött, megszólal, és a kormánymédiában arról beszélt, hogy „Botkáék és a baloldal döntötte be az építőipari vállakozást”. Szintén Baranyi (szegedma.hu-nak adott) nyilatkozata után jelent meg a Fidesz Ujhelyi István házánál, aminek 2008-as felújítását állítása szerint egy közvetítőn keresztül a Szeviép állta (részleteket már valamiért nem árult el). Ez volt az előzménye annak az emlékezetes házbejárásnak, amit Ujhelyi István tartott nem sokkal később az emlegetett szőregi házában:

A Fidesz most már egymást váltva lövi Botkát és Szabót, kihívó viszont még mindig nincs. A Kubatov-stáb egyik embere szerint a múlt héten Kubatov és Lázár asztalhoz ültek, elrendezték konfliktusaikat, és megállapodtak arról, hogy közösen támogatják majd az EP-választás után megnevezett közös jelöltet.

Állítólag győzködik a városi egyetem fizika professzorát, Szabó Gábort, hogy független, de Fidesz-támogatott jelöltként álljon rajthoz, de az sem biztos, hogy vállalná a jelölést. Hivatalosan mindenhol az EP-választás után jelöli meg a polgármester-jelölteket a Fidesz, de a legtöbb helyen nyílt titok, ki indul. A legfontosabbnak mondott ellenzéki fellegvárban viszont nem dőlt még, ki száll szembe a baloldallal.

(Címlapi illusztráció: Kiss Bence)