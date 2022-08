Bezárnak egy kollégiumot Somogyban a gáz- és áramárak miatt

Bezárnak egy Somogy megyei kollégiumot, ami eddig Barcstól hat kilométerre az erdőben, az egykori Széchenyi-kastélyban működött. A Népszava azt írja, a kollégiumot fenntartó Kaposvári Szakképzési Centrum hivatalosan nem indokolta a döntést, de a nevelőtanároktól kapott tájékoztatás szerint a drasztikusan megnövekedett gáz- és áramárak miatt zárnak be.

A közel száz éve épült kúriában és 35 hektáros parkjában 1960 óta működik középiskola és kollégium. A barcsi Dráva Völgye Technikum és Gimnázium erdésztechnikusi képzésére járó tanulók a lap szerint egy hete tudták meg, hogy a kollégiumba idén nem mehetnek vissza, helyette a barcsi belvárosba kell költözniük.

Egy megszólaló szülő szerint az iskolától semmilyen hivatalos információ nem érkezett, az intézmény honlapján is csak annyi utal a rigóci kollégium bezárására, hogy jelzik: augusztus 31-én déltől lehet beköltözni, de mindenkit a barcsi épületbe várnak. „A kastélyhoz képest a városi kollégium sokkal rosszabb” – mondta a szülő, aki szerint a normális erdészképzés elengedhetetlen része, hogy a diákok folyamatosan a természetben legyenek, ne csak heti egyszer a szakmai tantárgyak napján vigyék ki őket az erdőbe. Azt mondta, mivel a gyerekek szállítása is költséges, attól tartanak, hogy a szakmai tárgyakat is Barcson tanulják majd, és csak az adminisztrációban szerepel majd, hogy az erdőben voltak.