Csődközelben Eger, Mirkóczki Ádám polgármester több intézmény kapuját is bezárná

Mirkóczki Ádám polgármester és Minczér Gábor alpolgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy válságkezelő javaslatcsomagot állítottak össze, többek között bezárnák a legtöbbet fogyasztó városi intézmények épületeit – írja az Egri Ügyek.

Mirkóczki Ádám azt mondta:

„Nem tudunk jobb megoldást ennél. A csőd borítékolható. De ha be kell csődölnünk, akkor csődöljünk be a legjobban: vagyis inkább a város csődöljön be, de a lakosokat mentesítsük a csődtől vagy a csődközeli helyzetektől.”