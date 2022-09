Elindult a gördülő polgári engedetlenség, a Nyugati téren akcióztak a tanárok

A Nyugati térre vonultak a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai, akik ma polgári engedetlenséggel álltak ki a közoktatásban uralkodó áldatlan állapotok miatt. Azonnali bérrendezést és az oktatás jövőjéről szóló széleskörű, érdemi tárgyalásokat követelnek a kormánytól.

Közleményt is kiadtak, amelyben azt írják, „akkora a tanárhiány, hogy most már azért is aggódnunk kell, hogy lesz-e egyáltalán bármilyen oktatás. Béreinket még mindig a 2014-es minimálbér alapján határozzák meg. Az életpályamodell szerinti bérek jelentős része a minimálbér alá került. Ezért tiltakozunk a beígért béremelés ütemezése, mértéke és uniós forrásoktól való függővé tétele ellen is.”

Fotó: Bankó Gábor/444

A Tanítanék múlt héten gördülő polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetett a közoktatásban. A hétfői napon a Kölcsey mellett többek közt a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai tiltakoztak ezzel az eszközzel.

A Nyugatinál reggel 9 óta két másik iskola egy-egy polgári engedetlen pedagógusa, Simkó Edit és Kolozsvári Kata táblákkal várták a járókelőket. Simkó Edit a tavaszi engedetlenségi hullám során is egyedüliként állt ki iskolájában. Elmondása szerint volt, aki beszólt, de a legtöbben támogatólag nyilvánultak meg. Olyan is volt, aki megkérdezte, hogy hol tud adományozni, de a pedagógusok elmondták, hogy nem ezért vannak itt, hanem hogy felhívják a figyelmet a közoktatás problémáira.



Simkó Edit és Kolozsvári Kata üdvözli a Nyugati térre érkező Kölcseyseket. Fotó: Bankó Gábor/444

A budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban 34 tanár tagadta meg a munkát 8 és 10 között. Közleményükben azt írják, az oktatási rendszer számos problémája közül a legégetőbb az oktatásban dolgozók alacsony fizetése. „Ennek következtében tehetséges, inspiráló kollégák tucatjai hagyják el a pályát, akiket ilyen körülmények között végképp lehetetlen pótolni - ez a közoktatás minőségének további rohamos romlásához, a diákok és tanárok közösségeinek gyengüléséhez vezet.”

Azt követelik a kormánytól, hogy teljesítsék a pedagógus szakszervezetek követeléseit, és adják vissza a pedagógusok sztrájkjogát, amelyet súlyosan lekorlátoztak.

A miskolci Herman Ottó Gimnázium engedetlen tanárai.

Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumban 8 és 12 között 20 tanár nem vette fel a munkát. A Herman Ottó Gimnázium 60 fős tantestületéből 37-en tiltakoztak ma.

A Kölcseyben és az Illyésben is rendszeres ellenállást terveznek, minden héten egy napot fognak engedetlenkedni a résztvevő tanárok.