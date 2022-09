Magyarország a szakadék szélére jutott az uniós tárgyalásokon a cseh EU-miniszter szerint

Mikuláš Bek, a cseh kormány európai ügyekért felelős minisztere a közrádióban beszélt arról csütörtökön, hogy

a következő hónapokban sokat kell dolgoznia azon, hogy Magyarországot az európai fősodorban tartsa. December 31-ig ugyanis Csehország viszi az EU soros elnökségét, vagyis ők vezetik az Európai Tanács üléseit, ahol a tagállamok kormányai egyeztetnek. Bár a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely nem akarta elismerni, hogy a magyar kormány le akart szedetni három orosz oligarchát a szankciós listáról, most a cseh miniszter már tényként beszélt erről. Ugyanakkor megjegyezte, hogy kisebb pozitív jelnek vette, hogy a magyar kormány végül letett erről a tervéről.

Mikuláš Bek Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

„Az Európai Unióban gyakran kemény tárgyalások folynak, ez több országra is jellemző. Magyarország azonban nagyon messzire, véleményem szerint a szakadék szélére jutott, és most el kell döntenie, hogy visszalép-e a szakadék széléről, vagy megkockáztat egy ugrást, aminek következményeiről nem akarok spekulálni”- mondta Bek, majd a műsorvezető kérdésére hozzátette, hogy ez a következmény az Európai Unióból való kilépés is lehet.

Mikuláš Bek kedden tárgyalt Prágában Varga Judittal, aki a megbeszélésről annyit osztott meg, hogy tájékoztatta a cseheket a kondicionalitási eljárásban (aka jogállamisági eljárás) a Bizottsággal folytatott tárgyalások állásáról és támogatásukat kérte ahhoz, hogy az eljárás a cseh elnökség alatt lezárulhasson. (Irozhlas.cz)