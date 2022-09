Élőlánccal tiltakoztak hétfőn a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium tanárai és diákjai is

Hétfőn reggel a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium előtt is élőlánccal tiltakoztak szülők, tanárok és diákok. Az iskola Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint így fejezték ki szolidaritásukat a miskolci Herman Ottó gimnázium igazgatóhelyettese, Dezsőfi György mellett, akit pénteken a tankerület vezetője felmentett pozíciójából.

Reggel a miskolci gimnáziumnál is élőlánccal indítottak, amiből aztán a diákok kezdeményezésére tüntetés lett, és átvonultak a tankerületi központhoz.

Hétfőn élőlánccal tiltakoztak a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium tanárai is, ahogy a budapesti Kölcsey gimnázium diákjai és tanárai is így tiltakoztak az engedetlenkedő tanárokat érő fenyegetések miatt, de Szombathelyen is feketébe öltözött tanárok tüntettek a Zrínyi Ilona Általános Iskola előtt.