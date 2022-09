Modi Putyinnak: Ez most nem a háború ideje

India miniszterelnöke, Narendra Modi azt közölte Vlagyimir Putyinnal, hogy ez most nem a háború időszaka. Ez volt Modi eddigi talán legkonkrétabb megszólalása az oroszok által indított ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A két vezető Üzbegisztánban találkozott, és Putyin elmondta, hogy Moszkva elismeri az indiai kormány aggályait az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Egy nappal korábban Putyin ugyanezt mondta Hszi Csin-pingnek is a kínai aggályokról, és a két megszólalás megmutatja, hogy hogyan változott meg Putyin és az oroszok státusza az elszámolt ukrajnai invázió nyomán.

Fotó: ALEXANDR DEMYANCHUK/AFP

Mint a Financial Times megjegyzi, mind Hszi, mind Modi igyekeztek semlegesnek mutatkozni eddig Ukrajna ügyében, ugyanakkor mindkét országnak erős kapcsolatai vannak Oroszországgal, és ezek fenntartása rendkívül fontosak Putyin számára, hogy bizonyíthassa, országa még mindig jelentős világpolitikai szereplő.

Azzal viszont, hogy most Hszi és Modi előtt is kénytelen volt kijelenteni, hogy elismeri az aggályaikat, számos elemző szerint Putyin azt mutatja, hogy nem egyenlő felek párbeszédéről van szó, és az oroszok rendkívül rá vannak szorulva arra, hogy a két hatalmas ország továbbra is vásároljon az orosz exportcikkekből, melyeknek a nyugati szankciók miatt megszűnt egy jelentős piaca.

Az indiai külügyminisztérium által kiadott leirat szerint Modi azt közölte Putyinnal, hogy az indiai miniszterelnök szerint ez most nem a háború korszaka, és erről számos alkalommal beszéltek már telefonon is. Modi kitért arra is, hogy a demokrácia, a diplomácia és a párbeszéd tartja egyben a világot.

A Kreml által kiadott leirat szerint Putyin azt mondta, hogy ismeri az indiai kollégája álláspontját és az aggodalmait az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, melyeket rendszeresen kifejezett. Putyin hozzátette, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a lehető leghamarabb véget vessenek ennek. Putyin szerint ugyanakkor ez elsősorban nem rajtuk múlik, ugyanis az ukrán kormány hagyta ott a tárgyalásokat, és szerinte ők közölték azt, hogy a harctéren, katonai eszközökkel akarják elérni a céljaikat.

A Financial Times megjegyzi, hogy Putyin megszólalása eltér attól, amit az orosz közvéleménynek szokott hangoztatni a "különleges katonai hadműveletről": míg odahaza mindig az az állítás, hogy az oroszok a kitűzött céljaikat maradéktalanul teljesíteni fogják, Modinak arról beszélt, hogy az ukránokon múlik a háború befejezése, de ők nem kértek a párbeszédből.

A háború okozta energia- és élelmiszerválság gondokat okozott Indiában is, ugyanakkor az indiai politikai elitnek szoros kapcsolatai vannak Moszkvával, és ugyan az indiai kormány korábban az ukrajnai ellenségeskedések befejezésére szólított fel, nyíltan nem nagyon kommentálták a háborús történéseket.

Egy indiai politikai elemző cég vezetője, Indrani Bagchi szerint egyértelmű hangsúlyeltolódás történt: Modi megszólalása nem volt ugyan nyíltan kritikus, de a tény, hogy azt mondta, nem most kell háborúkat vívni, burkoltan kritikát fogalmazott meg.

Így látják ezt az amerikaiak: a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, John Kirby szerint Kína és India vezetőinek szavaiból is az derült ki Üzbegisztánban, hogy Putyin nem nagyon talál megértő fülekre azzal kapcsolatban, amit Ukrajnában tesz.

A háború kezdete óta amúgy India és Kína is több orosz olajat vásárolt, és Putyin is nagyra értékelte pénteken a két ország között meglévő gazdasági kapcsolatokat Modinak. Oroszország India legnagyobb fegyverbeszállítója is, de az utóbbi időben India elkezdett máshonnan is több fegyvert vásárolni, illetve elkezdtek nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai gyártásra is.