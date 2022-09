János tisztaságmániás, a gyilkosság estéjén is alapos munkát végezhetett – Darnózseli 2 (leirattal)

Elindult a 444 új Podcast-sorozata, a Cserben hagyva, ami a „darnózseli hentes” néven ismertté vált ügyet dolgozza fel négy epizódban. Pontosabban a darnózseli hentesként ismertté vált N. János áldozatának, Kovács Juditnak a történetét, akit bántalmazó férjétől nem tudott megvédeni a magyar igazságszolgáltatás, és akinek gyilkosát kétszer is felmentette a bíróság. És Judit bátyjának, Szilárdnak a történetét, aki minden tőle telhetőt megtett azért, hogy János ne úszhassa meg, hogy hidegvérrel meggyilkolta feleségét, majd a holttestét a házi húsfeldolgozóban megsemmisítette.



A sorozat első adásából kiderül, ki volt Judit, hogyan ment tönkre a házassága, és mi történt azután, hogy családja értesült az eltűnéséről. A másodikban az ezt követő 40 óra történéseit próbáljuk rekonstruálni.

Judit a gyerekeivel évekkel a gyilkosság előtt.

Bármi áron

Azt tudjuk, hogy Juditot meggyilkolták. Azt is, hogy a férje volt a tettes. Amit nem tudunk, hogy pontosan hogyan történt az egész. És nem is fogjuk megtudni, hacsak János meg nem gondolja magát, és nem mondja el ő maga. Erre jelen állás szerint nincs túl sok esély.



Hogy mi történt attól a pillanattól kezdve, hogy János megérkezett a mosonmagyaróvári rendelőhöz, ahol Judit dolgozott, csak valószínűsíteni lehet az ismert tények és bizonyítékok alapján.

Szilárd: Mondjuk az, hogy itt állok, ez már csak akkor kezdene engem - mondjuk így - érzelmileg erősen megérinteni, ha elkezdenék belegondolni, hogy akkor itt mi volt, meg ott a rendelőnél, vagy a házban mi történhetett, az… az nagyon durván.

A mai epizódban azt próbáljuk rekonstruálni, hogy az ismert bizonyítékok alapján mi is történt a Judit eltűnését követő nagyjából 40 órában.

Miután János valahonnan megtudta, hogy felesége vissza akar költözni a közös házba, folyamatosan azon agyalt, hogyan akadályozza meg. Járt a jegyzőnél is, hogy megkérdezze, van-e mód arra, hogy Juditnak megtiltsák, hogy a házba lépjen. Keserűen vette tudomásul, hogy erre nincs törvényes lehetőség. János nem akarta, hogy Judit beköltözzön, nem akarta, hogy a gyerekek a feleségéhez kerüljenek, és azt sem akarta, hogy a közösen szerzett vagyonon osztozni kelljen. Hogy pontosan mikor határozta el, hogy végez Judittal, nem tudjuk. Ami biztos, hogy a gyilkosság előtt elment a helyi boltba, és sósavat vásárolt. Ezt az eladó mondta el vallomásában. A kérdésre, hogy korábban is vett-e náluk sósavat, határozott nemmel válaszolt.

Kedd délután, 2014. május 27-én János azt mondta a fiának, elmegy vásárolni, mert nincs otthon semmi kaja. Autóba ült, és a város felé vette az irányt.

Aznap Judit sokáig dolgozott. A külvárosi kis utcában, ahol a rendelőt bérelte, napközben se nagy a forgalom, ilyenkor pedig már a madár se járt arra. A bejáratra rá se látni az utcáról.

Már majdnem nyolc óra volt, amikor utolsó páciense megköszönte a kezelést, és az ajtó felé indult. A kocsijához ment, beült, majd rápillantott az órára. 7 óra 56 perc volt. A parkolóban senkit se látott. Elfordította a kulcsot és elhajtott.

Judit aznapra végzett, indulni készült. Mielőtt kiment az épületből, bekapcsolta a riasztót. pontosan 8 óra négy perckor.

Férje ekkor már az udvaron várhatta, valószínűleg valahol elrejtőzve. Hogy ezután pontosan mi történt, nem tudjuk. Csak azt, hogy a bíróság bizonyítottnak látta, hogy János előre eltervezte a gyilkosságot, azaz azért várt ott rá, hogy megölje. Szilárd, Judit testvére így írta le, mi történhetett.

Szilárd: Szerencsés véletlen ugye, hogy az az, orvos akitől Judit a rendelőjét bérelte, ő visszament a rendelőbe később, mert otthagyta a felesége a pulóverét, és azért felugrott. És akkor ez az orvos látott két autót, a húgomét meg egy másikat az udvaron. Tehát azt tudjuk, hogy az az autó, ami a másik autó volt, az egy olyan szögben állt meg, hogy a másik autó ne tudjon kihajtani. Valószínűsíthetően az történt, hogy ez alatt a pár perc alatt a férj behajtott az ő autójával, elállta a Judit útját, és akkor ott valami módon végzett vele. Utána ugye… hát bepakolta az autóba.

Hogy hogyan végzett vele, soha nem derült ki. Judit biztosan keményen küzdött az életéért, nem lehet kizárni, hogy János keze a küzdelem során tört el. A gyilkosság után János az autója csomagtartójába tette felesége élettelen testét, és elindult vissza Darnózselibe.

Amíg János távol volt, kisfia hétszer is hívta. Azért kereste, mert éhes volt a fociedzés után, nem volt otthon vacsora, és szerette volna tudni, mit fognak enni. Háromnegyed óra telt el úgy, hogy nem válaszolt kisebb gyereke hívásaira. Aztán háromnegyed kilenc körül végül felvette, és azt mondta, rendel neki pizzát. Meg is próbálta, de addigra a közeli pizzeria már nem vett fel rendelést. Valamikor ekörül tért vissza az orvos, így Jánosnak a gyilkosság és a pizzarendelés után valószínűleg el kellett rejtőznie.

Holttest nélkül nincs gyilkosság?

Májusban hosszúak a nappalok, ezért János úgy tervezte el a gyilkosságot, hogy mire visszaér Darnózselibe, már sötét legyen. Így is lett, amikor a faluba ért, már szinte mindenki otthon tett-vett. Szilárddal ellátogattunk a darnózseli házhoz. Ö így írta le, hogy is néz ki a helyszín.

Szilárd: Darnózseli, Hunyadi utca. Itt az utca végefelé van egy zöldre színezett családi ház, ami a kilencvenes évek végefelé épült. Egy pincével rendelkező családi ház, aminek van egy tetőtere is, illetve az udvarban csatlakozik hozzá, vagyis nem csatlakozik, hanem mögötte van egy ilyen húselőkészítő, egy füstölő kialakítva. A garázsnak a lejárója az utcáról nem látszik, hanem az az épület hátsó felénél van. Ezért is a vád szerint a feldarabolás a pincében történt, és oda ha az ember itt bemegy a tolókapun, akkor hátulra kell beállni az autóval, tehát az utcáról igazából az autónak csak egy nagyon-nagyon kis része látszik. Ha látszik egyáltalán. Azt én hallottam annak idején, hogy a falusiak beszélték, hogy azon a napon, amikor ez a szörnyű bűncselekmény történt, akkor sokáig látták, hogy a pincében ég a villany. Ha itt megnézzük, látható, hogy a pinceablakok az utca felé néznek, tehát mondjuk ez egy árulkodó jel volt, hogy valami olyan történik, ami általában nem szokott.

Csurgó Dénes, 444.hu: Akkor van a pince és van egy külön épület, ami a füstölő.

Szilárd: Igen. Magáról az utcáról, hogy ott történik-e valami, azt ugye nem látjuk mi sem innen az utcáról ezt a füstölőt. Azt onnét lehet látni, hogyha mondjuk a jobb oldali szomszédhoz be tudnánk menni, akkor az ő udvaráról azt lehetne látni.

János már-már megszállottan ügyel a rendre és a tisztaságra, ezért aztán mindig pedánsan leparkolt. Ezen a keddi estén azonban áthajtott az udvaron, fel a szépen, zölden tartott pázsitra, közel a ház alagsorában kialakított húsfeldolgozó kisüzemhez. Úgy gondolta, itt senki nem fogja látni, mit emel ki a csomagtartóból.

Nem volt szerencséje. Volt ugyanis valaki, aki annak ellenére, hogy már hajnali fél egy volt, ébren volt, mert felriadt újszülött kisbabája. Ez a valaki, aki később az ügy egyik védett tanúja lett, a szomszédból nézte végig, ahogy a férfi valami nehezet vesz ki a kocsiból.

Darnózseli. A ház, ahova Judit már sosem költözött vissza. Fotó: Botos Tamás

Észrevette azt is, hogy János apja, aki fia kertszomszédja volt, megjelent a közös kerítésnél, és azt kérdezte fiától: „Sikerült? Minden rendben?”. Nehéz elképzelni, hogy az apa nem tudott arról, hogy János mire készült. Nem azt kérdezte tőle, hogy merre járt, mit csinált, miért állt be a füstölő elé. Azt is nehéz elképzelni, hogy minden éjszaka a közös kerítésnél álldogál. De ott állt, és egyszerűen csak annyit kérdezett fiától, hogy minden rendben ment-e.

János és Judit fia ekkor már a pincehelyiség feletti szobában aludt. A férfi bevonszolta Judit testét a pincében lévő üzembe, és órákon át dolgozott rajta, hogy holttestéből lehetőleg semmi se maradjon. A később talált kevés maradvány alapján Judit testét kicsontozta, feldarabolta, sósavval leöntötte, és valószínűleg a nagy részét elégette a füstölőben.

János tisztaságmániás, az üzemében mindig alaposan kitakarított. A gyilkosság estéjén is valószínű, hogy alapos munkát végzett. De azt már nem fogjuk megtudni, hogy ha rögtön Judit eltűnése után házkutatást tartanak, vajon találnak-e bármilyen nyomot. A gyilkosság és a házkutatás között ugyanis több mint egy hónap telt el. Akkor már semmit sem találtak az üzemben.

Jánosnak majdnem összejött a tökéletes gyilkosság. Holttest hiányában nagyon ritkán ítélnek el bárkit gyilkosságért, ő pedig úgy gondolta, sikerült megszabadulnia a legfontosabb bizonyítéktól.

Csakhogy amikor Szilárd bejelentést tett a mosonmagyaróvári rendőrségen, és felhívta egy nyomozó figyelmét arra, hogy eltört János keze, felhívták a férfit. Bár még nem gyanúsították semmivel, János vélhetően a telefonhívás hatására döntött úgy, hogy megszabadul attól a kevés bizonyítéktól is, amit valahol addig rejtegetett. Mindez másfél nappal a gyilkosság után történt, május 29-én, dél körül.

A falu utolsó házaitól egy kőhajításra kezdődik a zseli rét. Bár a réten átfutó autónyomok alapján egyértelmű, hogy viszonylag gyakran hajtanak itt át a helyiek, János valamiért nem érezte kockázatosnak, hogy Judit összeégett maradványaitól itt szabaduljon meg. Egy zsákba tette azt a keveset, ami felesége holttestéből maradt, és a fűvel magasan benőtt réten kiszórta.

Szilárd: Most itt Darnózseli határában, a Győr felé eső részen vagyunk. Itt egy nagy tisztás van. Egyébként gyerekkorunkban ide nagyon sokat jártunk ki focizni. Látható, hogy itt elég széles, nagy területek vannak. Meg voltak annak idején még tavak is, amikben fürödni lehetett, ez most már nincs meg. Ugye itt megy el - mennyi lehet ez? hat-, hétszáz, nyolcszáz méter - itt megy el a Szigetközi út, ami egy aszfaltos út, és Győrtől megy egészen Mosonmagyaróvárig, és a Hédervár felőli részen vagyunk, ahol ehhez a réthez mondjuk olyan 500-600 méterre már házak vannak. És itt van egy ilyen földút, amin általában - azért látszik, hogy itt gyakran közlekednek. Sőt, majd amerre menni fogunk tovább - mert ugye most a műútról jöttünk le, és elmegyünk majd erre hátrafele. Ugyanis nem a főúton közlekedve jött ide kiszórni a maradványokat a gyilkos, hanem itt a kertek alatt, hogy minél kevesebben lássák meg délben. Ugye az, hogy ő délben egy ilyen kiszórást vállalt, ugye az már egy kényszerreakció volt. Tehát nem előre megtervezett - mondjuk így - munkamenet volt, hogy ilyen rossz szóval éljek, hanem mert kapott ugye egy telefont a rendőrségtől, hogy én bejelentést tettem. És azokat a maradványokat, amit ő még nem tüntetett el addig a házából, azt el akarta tüntetni. És hát ez volt a legközelebbi. Majd elmegyünk akkor ezen három-négy alatt a kertek alatt autóval, oda tudunk érni az ő házához. Tehát maga ez a rész, ami itt van, hogy ugyan vannak házak, meg ide rá is lehet látni, viszont azért a bokrok meg a fás részek azért valamennyire védetté teszik. Ha még ehhez hozzáképzeljük a másfél vagy 1,20 magas füvet, akkor azért ez egy kvázi, viszonylag jól védett terület. De szerencsére nem volt annyira védett terület, hogy ne lehetett volna látni azt, ami itt történik.

De aznap János nem volt egyedül a réten. A távolból egy falubeli meglátta és felismerte. És miután aznap este a tévéből megtudta, hogy Judit eltűnt, gyanú ébredt benne. A helyiek tudták, hogy mennyire elmérgesedett a házaspár viszonya, és a szemtanú szerencsére úgy érezte, jobb, ha elmondja a rendőrségnek, hogy mit látott.

Ha nem teszi, szinte biztos, hogy Jánost soha nem ítélik el a gyilkosságért.

Szilárd: Itt van egy ilyen gázfogadó állomás. És a leírásban - a védett tanú egyébként valahol itt a gázfogadó állomás területén állt meg autóval, és onnét látta az részt, amikor az akkor még csak vádlott, azóta ugye már ténylegesen elítélt gyilkos itt kiszórta a maradványokat. Ez akkor úgy nézett ki, most látható, ilyen húsz centi magas fű lehet mindenfelé. Akkor mondjuk így derékig érő magasságban volt a fű. Ezért is következhetett be az a sajnálatos esemény, hogy amikor ez a védett tanú látta ezt az eseményt, hogy itt kiszórtak valamit, tudta, hogy ez hol van, és elmondásból beazonosította a rendőröknek. Csak közben eltelt azt hiszem egy nap, mire a rendőrök kiértek, és közben a területnek egy részét lekaszálták. Amikor ő megadta a támpontokat, a tisztást, meg a magas fű arányában azok máshova kerültek, és rossz helyen keresték a rendőrök először a maradványokat. Ő pedig látta, hogy a rendőrök rossz helyen vannak, és ezért utána szólt nekik még egyszer. És akkor már konkrétan ő is idejött és megmutatta, hogy hol látta az esetet, és ott találták meg a kiszórt maradványokat. Ahol ő egyébként eredetileg is mondta. Ő azt látta, hogy valaki… vagyis nem valaki, hanem pontosan beazonosította ugye az akkori vádlottat majd későbbi elítélt gyilkos, hogy egy fekete, 50 vagy 100 literes műanyag zsák, hogy azt a feje fölé tartva szórt ki belőle. Valószínűleg nem egy maréknyi anyagot vitt itt a zsákban, viszont csak ennyit találtak meg. Azért az, hogy itt állatok járkáltak, kaszáltak meg minden, tehát itt nagy valószínűséggel egy csomó olyan anyag, hát maradvány eltűnt, ami egyébként annak idején még itt volt. Itt egy erdős rész van, meg minden, tehát ide biztos, hogy rágcsálók, kisállatok járnak, és a húst sajnos rögtön kiszagolják.

Judit tehát így végezte, a férje csomagtartójában, aztán egy szemeteszsákban, aztán egy réten.

A rendőrök végül, mikor másodjára átkutatták a zseli rétet, találtak pár darab húst. Ezekről később kiderült, hogy Judit szívének és tüdejének a maradványai voltak. Ha a rendőrség valamiért még pár napot késik a rét átkutatásával, vagy ha több állat jár arra, lehet, hogy ennyit sem találtak volna, és János megússza a felesége meggyilkolását.

Miután az orvosszakértők megállapították, hogy emberi maradványokról van szó, amelyek 99 százalék, hogy Judit maradványai, már nem eltűnés, hanem gyilkosság ügyében nyomozott a rendőrség. Június 13-án, több mint két és fél héttel a gyilkosság után őrizetbe vették Jánost. Az viszont még hat évébe telt a magyar igazságügyi rendszernek, hogy a férjet el is ítéljék a szörnyű tettéért.

Hogy ez miért tartott ennyi ideig, milyen akadályokat kellett Szilárdnak legyőznie, hogy elítéljék húga gyilkosát, azzal a következő, harmadik epizódban foglalkozunk.

Pontosítás:

A podcastban elhangzottaktól eltérően János a sósavat a gyilkosság utáni reggelen vásárolta. Június 13-án a gyilkost még nem vették őrizetbe, az ügyet ekkor minősítették át közigazgatásiból emberölésre. A letartóztatás még később, július 2-án volt, és ezen a napon történt meg a házkutatás is.

